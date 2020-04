Weyts trekt bijna 1 miljoen euro uit voor 9 Limburgse scholenbouwprojecten ENL en WJL

22 april 2020

16u07

Bron: Kabinet Weyts 1 Hasselt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna 1 miljoen euro in negen scholenbouwprojecten in Limburg. Het dient onder meer om de hellende daken van Vrije Basisschool De Triangel in Maasmechelen te renoveren.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs – gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs – kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van Vlaanderen. “Deze regeerperiode trekken we een half miljard euro extra uit voor scholenbouw”, zegt Weyts. “In totaal investeren we wel 3 miljard in schoolinfrastructuur.”

“We focussen in de komende jaren vooral op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar we blijven ook oog hebben voor de noden in het basisonderwijs.”

In de maand maart heeft de Vlaams minister via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 856.894,56 euro geïnvesteerd in negen scholenbouwprojecten in de provincie Limburg. Zo ontvangt het Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios in Hasselt 296.000 euro Vlaamse overheidssteun voor de renovatie van de tweede verdieping en de inrichting van zorglokalen.

Vrije Basisschool De Triangel in Maasmechelen realiseert met 154.000 euro de renovatie van de hellende daken van de schoolgebouwen en van de overdekte speelplaats en de inrichting van een deel van de zolderverdieping tot polyvalente ruimte met sanitair en een buitentrap. Daarnaast ontvangt de school 101.000 euro voor verbouwingswerken aan de verwarmingsinstallatie.

“Het is belangrijk dat we ook tijdens de coronacrisis blijven bouwen aan nieuwe scholen, want zo bouwen we aan de toekomst”, stelt Weyts. Ook scholen in Bilzen en Maaseik kunnen rekenen op overheidssteun.

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies per school.



