Weyts investeert 4 miljoen euro in 12 Limburgse scholenbouwprojecten

08 mei 2020

12u36 0 Hasselt Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, trekt meer dan 4 miljoen euro uit voor 12 scholenbouwprojecten in Limburg. Het dient onder meer om De Vrije Basisschool ’t Kerkveldje in Riemst te voorzien van een nieuwbouw.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs – gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs – kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van Vlaanderen. Gedurende deze regeerperiode trekt weyts een half miljard euro extra uit voor de schoolinfrastructuur. Dat brengt het totale investeringsbudget voor scholenbouw op drie miljard euro. In de maand april heeft Weyts via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) €

4.106.871 geïnvesteerd in 12 scholenbouwprojecten in de provincie Limburg. Het gaat onder meer om Vrije Basisschool ’t Kerkveldje, die €1,6 miljoen ontvangt om een verbouwing en een nieuwbouw waar te maken. Ook Basisschool De Vuurvogel in Bree krijgt een gelijkaardig bedrag om een nieuwe lagere school en een open leercentrum te openen.

“Terwijl er hard gewerkt wordt aan de aanpak van de coronacrisis moet ook het reguliere beleid verder gevoerd worden. We ijveren voor excellent onderwijs in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur”, klinkt het.

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies per school.



En dan gaan er ook nog subsidies naar kleine herstellingswerken.



