Werken Limburgse spoorwegen stapsgewijs hervat Emelie Wojcik

14 mei 2020

13u50 0 Hasselt Door de coronacrisis werden de meeste niet-essentiële spoorwerken eind maart tijdelijk stopgezet door Infrabel. Sinds 4 mei rijden nagenoeg alle treinen opnieuw en kunnen ook de spoorwerken veilig herstart worden. Ook in Limburg wordt weer aan enkele spoorwerven gewerkt.

Van bij het begin van de coronacrisis ligt de focus van Infrabel op het uitvoeren van de essentiële werken zoals onderhoud, dringende vernieuwingswerken en interventies op het terrein bij storingen of incidenten. Daardoor werden onder andere de werken aan de overwegen in Diepenbeek tijdelijk stopgezet. Die werken worden momenteel stapsgewijs hernomen.

Ook elders in Limburg zijn enkele belangrijke spoorwerken opnieuw opgestart. Zo worden de werken aan de elektrificatie van spoorlijn 19 Hamont-Mol geleidelijk herstart. De indienstname van de lijn was voorzien voor december 2020. Door de coronacrisis wordt die datum verschoven naar juni 2021. Ook de elektrificatie op spoorlijn 15 Hasselt-Mol wordt onder handen genomen. Daarbij blijft de einddatum ven eind 2022 ongewijzigd. Verder liggen ook de werken aan de spoorbrug in Kuringen nog steeds op schema. Zo zal er vanaf april 2021 opnieuw treinverkeer mogelijk zijn op beide sporen tussen Hasselt en Kiewit.