Werken Hasseltse fietslus opnieuw gestart Emelie Wojcik

16 april 2020

13u43 0 Hasselt Stad Hasselt liet eerder al weten dat Stad Hasselt liet eerder al weten dat ook tijdens de coronacrisis wegenwerken doorgaan . Op woensdag 15 april zijn ook de werken voor de aanleg van de fietslus tussen de Diesterstraat en het park op het Leopoldplein herstart.

Eind vorig jaar werd de parallelweg tussen de Diesterstraat en Ridder Portmansstraat al opnieuw ingericht. “Momenteel voert de aannemer werken uit op de busbaan tussen het kruispunt met de Bampslaan en de Ridder Portmansstraat”, legt Laurence Libert, schepen van Openbare Werken, uit. “Vervolgens vormen we de oude busbaan om tot rijweg voor het autoverkeer. Deze werken duren zo’n vier weken, maar het autoverkeer ondervindt hiervan geen hinder.

“Aansluitend leggen we een okergeel fiets- en voetpad aan op de oude rijweg tussen de Diesterstraat en de Ridder Portmansstraat. Hiervoor breken we de klinkers op en vervangen de wegverharding door asfalt en een okergele strook. Het autoverkeer kan tijdens deze werken, die zo’n twee weken duren, over de nieuw aangelegd rijweg rijden.”

Ook tussen de Ridder Portmansstraat en de bocht ter hoogte van kapperszaak De Client zullen gelijkaardige werken worden uitgevoerd. Daar worden de parkeerplaatsen, de rijweg en de scheidingsberm met de Kleine Ring herschikt. Deze werken duren een achttal weken. Zo komt ook daar ruimte vrij voor een okergele fiets- en wandelstrook die in een tweetal weken klaar moet zijn. Tijdens deze werken zal de autoweg te smal zijn om autoverkeer door te laten.

Daarnaast rest enkel nog het fietsgedeelte ter hoogte van het Kolonel Dusartplein. Dat wordt aangepakt wanneer de bouwwerken aan het nabijgelegen woonproject zijn afgerond.