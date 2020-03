Werken eerste kruispunt Slachthuiskaai sneller klaar dan verwacht Emelie Wojcik

06 maart 2020

10u05 0 Hasselt De twee kruispunten die in Hasselt de Slachtshuiskaai met de Grote Ring verbinden, worden sinds maandag 17 februari heringericht. Drie weken sneller dan verwacht is de herinrichting van het eerste kruispunt afgerond. Hierdoor worden de werken aan het tweede kruispunt, nabij veiligheidssite Campus H, alvast gestart.

“Het eerste kruispunt, ten zuiden van de Singel, is al afgewerkt”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Hierdoor kunnen nu al aanvangen met de heraanleg van het kruispunt ten noorden van de Singel, nabij de veiligheidssite Campus H. Ook op dit tweede kruispunt voorzien we de afrit van de Grote Ring van gescheiden afslagstroken, één naar links en één naar rechts”, aldus Libert. “Daarnaast leggen we op de Slachthuiskaai zelf langere gescheiden afslagstroken aan richting de oprit naar de Grote Ring. Met deze ingrepen willen we de verkeersdoorstroming op het kruispunt verbeteren en de fietsveiligheid vergroten.”

Ook tijdens de herinrichting van het tweede kruispunt worden de werken gefaseerd. “Elke fase omvat de vernieuwing van één weghelft. Hierdoor blijft de andere weghelft beschikbaar voor beurtelings autoverkeer. Eerst richten we het zuidelijke deel opnieuw in, vervolgens het noordelijke gedeelte. Met tijdelijke verkeerslichten regelen we de beurtelingse doorstroming van het autoverkeer doorheen de werfzone. Wanneer het verkeer op de Slachthuiskaai doorgang heeft, krijgt het verkeer op de afrit rood licht en omgekeerd. Om de veiligheid en doorgang voor de fietser te garanderen, richten we een omleiding in voor fietsverkeer. Die verloopt via de fietstunnel onder de Grote Ring ter hoogte van houthandel Beulen.”

Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken eind maart klaar.