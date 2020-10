Werken aan Universiteitslaan op grens Hasselt en Diepenbeek verhuizen naar kant Godsheide Giulia Latinne

07 oktober 2020

16u30 0 Hasselt Vanaf 13 oktober verhuizen de werken in Hasselt en Diepenbeek aan het kruispunt van de Universiteitslaan met de Kiezelstraat naar de kant van Godsheide. Daar wordt de huidige verharding opgebroken en komt er een nieuwe infrastructuur. Tot eind oktober duren de werken, waardoor de middenberm van het kruispunt tijdelijk afgesloten is en de rijbewegingen van en naar de Kiezelstraat beperkt zijn tot rechts-in en rechts-uit.

Dit najaar vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Universiteitslaan met de Kiezelstraat, op de grens van Hasselt en Diepenbeek. Zo komen er slimme verkeerslichten voor een betere doorstroming, langere afslagstroken richting de Kiezelstraat om het doorgaand verkeer snel te scheiden, en een dubbelrichtingsoversteek voor voetgangers en fietsers die zal aansluiten met het toekomstige fietspad richting Godsheide. Op 13 oktober verhuizen deze werken naar de noordzijde van het kruispunt aan de kant van Godsheide. Daar zullen de werkent tot eind oktober duren, en tegen half november zullen de vernieuwingen (afhankelijk van het weer) rond zijn.

Omleiding tot november

Tijdens de werken vanaf 13 oktober tot eind oktober gelden er veranderingen voor het verkeer. De middenberm aan het kruispunt wordt afgesloten, en de rijbewegingen van en naar de Kiezelstraat aan de kant Wolske zijn beperkt tot rechts-in en rechts-uit. De noordelijke zijtak aan de kant van Godsheide wordt enkele weken afgesloten ter hoogte van het kruispunt.

Om het verkeer in goede banen te leiden, worden er plaatselijke omleidingen aangegeven. Doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Hasselt en Diepenbeek kan de werken steeds in beide richtingen passeren. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone steeds passeren via een afgeschermde doorgang. Ook de Universiteitslaan oversteken blijft mogelijk dankzij een tijdelijke oversteekplaats met verkeerslichten.

Voor meer informatie kan je terecht op de website wegenenverkeer.be/hasselt.