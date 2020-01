Werken aan op- en afritten op binnenring Herkenrodesingel EWH

06 januari 2020

19u14 0 Hasselt Tijdens de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 januari 2020 gaan de werken op de Herkenrodesingel een nieuwe fase in. Hierbij wordt het verkeer op het reeds aangelegde gedeelte van de binnenring gezet. Met enkele aanpassingen waaronder de aanleg van een derde rijstrook en de verlenging van de afslagstroken, wil het Agentschap Wegen en Verkeer twee knelpunten op korte afstand van elkaar aanpakken.

Al sinds oktober 2019 wordt gewerkt om het verkeer op de Herkenrodesingel veiliger en vlotter te maken. Enerzijds wil het Agentschap Wegen en Verkeer de oprit van de binnensingel aan de kant van de Slachthuiskaai veiliger maken. Anderzijds moet ook de doorstroming vanop de Herkenrodesingel aan de verkeerslichten richting de Kempische Steenweg, vlak na de brug over het kanaal aangepakt worden.

Op- en afritten

Momenteel zijn de werken in de derde en laatste fase aanbeland. Tijdens deze fase worden de op- en afritten op de binnenring (aan de zijde van de Slachthuiskaai, ter hoogte van de houthandel) afgesloten. Er worden wel tijdelijke op- en afritten voorzien op de binnenring ter hoogte van de Kuringerpoort en sporthal Alverberg. Daarnaast wordt op de binnensingel een extra rijstrook aangelegd vanaf de op- en afrit in de bocht tot aan de verkeerslichten. Dat zal gebeuren door de middenberm te versmallen. Het volledige wegdek wordt over 1,1 km vernieuwd.

Tijdens de derde fase wordt ook de op- en afrit van de binnenring met de Kempische Kaai een drietal weken afgesloten. Komende vanaf de Scheepvaartlaan of Havenstraat, volg je de Scheepvaartkaai onder de R71 ringweg door en neem je ofwel meteen de oprit aan de buitenring of rijd je via de Scheepvaartkaai naar de Elfde-Liniestraat om er aan de verkeerslichten aan te sluiten op de ring. De werken duren vermoedelijk tot midden februari 2020.