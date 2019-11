Wereldberoemde artiest schildert portretten op Hasseltse Eroticabeurs met... zijn penis Lien Vande Kerkhof

05 november 2019

16u06 0 Hasselt De Hasseltse Eroticabeurs pakt dit jaar uit met een wel heel bijzondere gast: Pricasso, een 70-jarige wereldberoemde artiest die schildert met zijn penis. De Australiër die te zien was in de televisieshows Australia’s Got Talent en Sweden’s Got Talent zal zijn unieke kunstjes nu ook in Hasselt komen tonen.

“Iedereen kan model voor hem staan”, vertelt organisatrice Nicole Martens uit Balen. Martens leerde Pricasso kennen in het buitenland. “Ik wist onmiddellijk dat onze Eroticabeurs in Hasselt dé uitverkoren plaats was om hem aan België voor te stellen”, zegt ze beslist.

“Pricasso schildert niet alleen met zijn penis, maar ook zijn achterwerk doet dienst als kwast om alles af te werken. Schilderen met je penis is al een kunst op zich. En het resultaat mag er zeker zijn, dat maakt de attractie helemaal af.”

Erotische shows

De Eroticabeurs vindt plaats op vrijdag 8 november, zaterdag 9 november en zondag 10 november in de Ethias Arena. De organisatie belooft veel aandacht voor decoratie en variatie aan professionele erotische shows en attracties zoals Fetish club, intiem theater, Swingersclub, Lady’s & Gentlemen’s Club, BDSM-podium en zoveel meer...