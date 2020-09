Weg met bubbel: UHasselt vraagt studenten om vorige coronamaatregelen te volgen, Hogeschool PXL en UCLL doen géén oproep Giulia Latinne

24 september 2020

13u30 0 Hasselt Nadat UAntwerpen haar studenten oproept om na de versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad alsnog de oude coronamaatregelen te volgen, stuurt ook UHasselt bezorgde communicatie uit. “We zouden niet willen dat het coronavirus zich onder jullie verspreidt.” Hogeschool PXL en UCLL kiezen juist niét voor een oproep.

Afgelopen woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om versoepelingen van de coronamaatregelen door te voeren. Zo wordt de quarantaine vanaf 1 oktober ingekort tot 7 dagen en mag iedereen nauw contact hebben met maximaal 5 personen per maand. Daarmee verdwijnt de ‘bubbel’, en dat hakt niet alleen in op de bezorgdheid van kritische wetenschappers, maar ook van UAntwerpen. De universiteit roept haar studenten op om alsnog rekening te houden met de oude coronamaatregelen en niet in te gaan op de versoepelingen.

Ook UHasselt reageert ongerust. “Als universiteit zijn we hier oprecht bezorgd om”, schrijft Rector Luc De Schepper in een e-mail naar de studenten. “We zouden niet willen dat het coronavirus zich onder jullie gaat verspreiden. Daarom willen we jullie vragen om de maatregelen zoals jullie ze nu toepassen, te blijven volgen. In deze eerste week hebben we allemaal gevoeld hoe goed het doet om elkaar te kunnen ontmoeten op de campus, en we hopen samen met jullie dat dit zo kan blijven”, aldus De Schepper.

Géén oproep van hogescholen

Een gelijkaardige oproep van Hogeschool UCLL blijft echter uit. “Wij communiceren regelmatig naar onze studenten en zullen dat binnenkort ook doen,” vertelt Hoofd van Communicatie Jan Withofs, “maar voor ons verandert er niets. De versoepelingen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgeroepen, zoals het aantal contacten per maand, is niet van toepassing op de UCLL. We zullen dus opnieuw de nadruk leggen op de al geldende coronamaatregelen op onze campus, maar wat er buiten de campus gebeurt, valt niet onder onze bevoegdheid”, aldus Withofs.

Ook Hogeschool PXL volgt niet. “Onze hogeschool houdt zich aan de opgelegde coronamaatregelen en daar wijken we niet vanaf”, vertelt algemeen directeur Ben Lambrechts. “We zien dat de studenten hun mondmasker correct dragen en de afstand tussen elkaar respecteren. Daarnaast houden onze ‘safety buddies’ een oogje in het zeil en zien ze erop toe dat onze studenten de coronamaatregelen binnen de campus respecteren. Dat gebeurt, dus is er voor ons geen reden om ongeruste oproepen te verspreiden”, aldus Lambrechts.