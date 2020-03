Week van de Vrijwilliger, met voorzitter van het Regenbooghuis Leopold: “Iemand zich veilig genoeg laten voelen om uit de kast te komen. Dat is geweldig” Faustina Pauwels

03 maart 2020

14u48 0 Hasselt Een plaats waar hij thuishoorde. Leopold Lindelauff (61) heeft er lang naar gezocht, nadat hij na jaren in een ‘klassiek huwelijk’ besefte dat hij zowel op mannen als vrouwen valt. Een uitweg voor dat huwelijk vond hij niet, een plaats waar hij thuishoorde wél. Vandaag is hij voorzitter van het Regenbooghuis in Hasselt, en biedt hij holebi’s een gevoel van samenhorigheid dat hij zelf lang moest missen. “Als je een klimaat kan creëren waarbinnen iemand uit de kast durft te komen, dan voeg je echt iets toe aan het leven van die persoon.”

“Ik was bijna 40 jaar, getrouwd en vader van drie dochters”, steekt Leopold van wal. “Het is toen dat ik me realiseerde ‘anders te zijn’. Het internet bestond toen evenwel nog niet zoals we het nu kennen, en het duurde een hele tijd voor ik het concept ‘biseksueel’ helemaal ontdekte. Mijn echtgenote had er moeite mee... We zijn nog jaren samen gebleven voor de kinderen — iets waarvan ik altijd gezegd had dat ik het nooit zou doen. Maar uiteindelijk is mijn huwelijk toch stukgelopen.”

Moeilijke start

Wat volgde, was een zware periode. Leopold werd dakloos en leefde in een opvangtehuis in Maastricht tot hij finaal een appartement kon huren. “Ik heb in die periode donkere gedachten gehad”, geeft hij toe. “Vrienden en familie lieten me in de steek en ik zag het allemaal niet meer zitten.”

Maar Leopold overwon zijn donkere gedachten en kwam bij het COC terecht, een Nederlandse holebi-organisatie. Al vond hij daar ook niet meteen wat hij zocht. “Daar kreeg ik te horen dat ik homo was, maar het zelf gewoon nog niet wist”, vertelt hij. “Niet echt het welkom waar ik op gehoopt had. Pas na enkele weken sprak ik daar met een vrouw die zich ook als biseksueel identificeerde.”

Mijn eigen coming-out heeft er vooral toe bijgedragen dat ik zoveel belang hecht aan goede onthaalgesprekken Leopold Lindelauff, voorzitter Regenbooghuis Hasselt

Langzaamaan vond Leopold het evenwicht dat hij zocht, en leerde hij zijn huidige vrouw Mia kennen. En sinds enkele jaren deelt hij dat evenwicht ook met anderen in het Hasseltse Regenbooghuis, waarvan hij nu voorzitter is. Dat doet hij vrijwillig — een bewuste keuze. “Mocht dit betalend zijn, dan zou er ook een zekere verplichting bij komen kijken”, legt hij uit. “Terwijl ik als vrijwilliger de vrijheid heb om te doen wat ik leuk vind, en die inzet ook in een bepaalde richting te sturen. Ik heb in al mijn jaren als vrijwilliger ook een heleboel geleerd, wat mijn enthousiasme alleen maar gevoed heeft. En ook: ik heb gemerkt dat er steeds meer nood is aan vrijwilligers binnen de holebi-gemeenschap.”

Het Regenbooghuis

Hoe Leopold die rol als vrijwilliger dan invult? Uiteraard kan je hem vaak in het Regenbooghuis vinden voor vergaderingen of activiteiten. En daar kan iedereen hem ook steevast aanspreken — of gaat hij zelf het gesprek aan. “Ik heb niet echt een routine. Ik handel eigenlijk spontaan, al naargelang wie aanwezig is. Als ik een andere vrijwilliger persoonlijk wil spreken, dan maak ik een afspraak zodat ik er ook de tijd voor kan nemen. Maar bezoekers die ik niet ken, spreek ik meestal zelf aan met de vraag of ik iets voor hen kan betekenen.”

Al dekt dat de lading zeker niet. Zo horen we Leopold ook vertellen over jongeren die zich tijdens vormingen binnen het Regenbooghuis veilig genoeg voelen om uit de kast te komen. “Ik herinner me een klas die hier op bezoek was”, mijmert hij. “Een van die jongens vertelde toen dat hij homo was. Een klein deel van zijn vrienden wist dat al, maar de rest van de klas nog niet. Hun reacties waren heel mooi. En het feit dat hij dat plots aandurfde, dat hij zich veilig voelde bij ons... Dat je die sfeer kan creëren, dat is geweldig. Dan voeg je echt iets toe aan het leven van die jongen, maar óók aan het leven van zijn klasgenoten.”

Een van de mensen die dankzij Leopold staan waar ze vandaag staan, is Elke. Vandaag is zij ook vrijwilliger in het Regenbooghuis, nadat ze evenwel jarenlang twijfelde of ze wel ‘biseksueel op de juiste manier was’. “Ik dacht lang dat ik in een fase zat, of dat ik alles aan het faken was”, zegt ze. “Maar Leopold heeft me geholpen om mezelf te vinden, door gewoon openlijk biseksueel te zijn. Een man van zijn leeftijd horen zeggen dat hij bi is, heeft me echt zekerheid gegeven.”

Leopold heeft me geholpen om mezelf te vinden, door gewoon openlijk biseksueel te zijn Elke, vrijwilliger in het Regenbooghuis

“Mijn eigen coming-out heeft er vooral toe bijgedragen dat ik zoveel belang hecht aan goede onthaalgesprekken”, pikt Leopold in. “Zo kregen we onlangs nog een mail van een vrouw die zichzelf een verloren vogeltje noemde, omdat ze geheel onverwacht gevoelens voor vrouwen had gekregen. Zulke verhalen en vragen krijgen we nog erg vaak en telkens is goede opvang essentieel.”

Hardnekkige stigma’s

Ondanks de inzet van mensen als Leopold, kampt de holebi-gemeenschap nog altijd met, onder meer, stigma’s. “In 2017 hebben we nog drie jonge mensen uit Tongeren verloren”, klinkt het stil. “Jonge mensen die ik goed kende. Ze hebben zichzelf van het leven beroofd. Heel vaak denken we nog dat er geen probleem meer is wanneer je holebi bent, maar dat klopt niet. Daarom vind ik het ook jammer dat we niet beter kunnen samenwerken met lokale overheden. Overal hangt de regenboogvlag uit op 17 mei (de internationale dag tegen holebi- en transfobie, red.) wat prachtig is. Maar we moeten voorkomen dat het daarbij blijft.”

“De vlag uithangen mag niet gewoon een symbolische actie zijn waarna ze het holebi- en transgenderbeleid kunnen afvinken op hun to do-lijstje. Daarom overwegen we nu ook om gemeenten en steden te vragen om op 17 mei een focustafel op te stellen in hun bibliotheken: een tafel waar je films en boeken uit de holebi- en transgendergemeenschap kan vinden. Dat zou een initiatief zijn waarmee je echt impact genereert. Voorts willen we ook meer vorming geven in scholen en ook de niet-blanke gemeenschap aanspreken. Ik vraag me altijd af of wij bieden wat zij vragen.”

Leopold ziet zijn werk als vrijwilliger dan ook allesbehalve als ‘klaar’. “Vrijwilligers zijn gewoon het cement van de samenleving. Stel je voor dat je dat middenveld niet zou hebben. Dan heb je politici en een samenleving, zonder enig onderling contact. Gewoon één keer om de vier jaar je stem uitbrengen. Vrijwilligers kunnen dat noodzakelijke contact sturen. En de stem laten horen van wie anders niet gehoord wordt.”