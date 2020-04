Website van Jessa Ziekenhuis moet corona in Limburgse woonzorgcentra klein krijgen

Hasselt

Vorige week raakte bekend dat het Hasseltse Jessa Ziekenhuis coronabestrijdingsteams , of ‘reach out teams’, naar twintig Limburgse woonzorgcentra stuurt. Op die manier wil het ziekenhuis de zorgnoden van de centra in kaart brengen en, indien nodig, verdere ondersteuning geven. Na een eerste bezoek heeft het Hasseltse ziekenhuis alvast een website ontwikkeld die het personeel van de woonzorgcentra moet bijstaan in de strijd tegen het coronavirus.