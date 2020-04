Website brengt vraag en aanbod van beschermingsmaterialen zorgsector in kaart Dirk Selis

03 april 2020

13u11 1 Hasselt De vraag naar gezichtsbescherming blijft groot in de zorgcentra. Vorige week startte Makerspace @ PXL/UHasselt daarom met het 3D-printen van gezichtsschermen. Nu lanceren zij een website waar tegelijk zorgcentra hun noden kunnen doorgeven en vrijwilligers die willen printen of mensen die materialen willen schenken zich kunnen aanmelden. “Zo kunnen we de meest acute noden sneller opsporen en proberen weg te werken”, zeggen dr. Steven Nagels en prof. Wim Deferme.

Maar liefst drieëntwintig 3D-printers van PXL en UHasselt printen sinds vorige week dag en nacht gezichtsbescherming voor de vele zorgcentra. Dagelijks leveren medewerkers en studenten van Makerspace @ PXL/UHasselt en IMO-IMOMEC zo’n 50 onderdelen van de gekende face shields af. Goed voor in totaal al zo’n 500 onderdelen en 550 gelaserde gezichtcovers. “En wij zijn zeker niet de enige die proberen te helpen”, zegt dr. Steven Nagels (IMO-IMOMEC). “Er zijn tal van initiatieven zoals stem limburg 4 corona waarbij vrijwilligers en instellingen mondmaskers en andere soorten gezichtsbescherming produceren en verdelen. Maar de vraag wordt alsmaar groter, zeker nu ook andere hulpverleningsdiensten zoals politie en brandweer vragen voor extra bescherming tijdens het uitoefenen van hun werk.”

Oprichten website

“Daarom is er nood aan een meer gecoördineerde actie, waarbij zowel de vraag als het aanbod gecentraliseerd wordt”, zegt prof. Wim Deferme. “Vanuit het Instituut voor Materiaalonderzoek van UHasselt en de faculteit Industriële Wetenschappen richten we daarom de website www.makerscollectief4limburg.be op. Hier kunnen zorgverleners terecht met hun vraag naar beschermingsmaterialen. Zo proberen we de meest acute zorgnood in kaart te brengen.” Daarnaast kunnen ook makers (3D-printers, assemblage) zich op deze website registreren. “We zullen hen dan van het nodige materiaal (print-filament, handschoenen, mondmasker) voorzien zodat zij aan het printen kunnen ‘vanuit hun kot’. Na een aantal dagen komen we dan de prints ophalen, leveren we eventueel nieuw materiaal, assembleren we de maskers en zorgen dat die op de juiste plaats terechtkomen”, zegt prof. Ronald Thoelen. Ook lokale initiatieven staan vrij om zich hierbij aan te sluiten om op die manier hun aanbod verder te kunnen verspreiden, benadrukken de onderzoekers.

Enthousiaste sponsors

“We hebben voor dit project al heel wat mooie sponsoring mogen ontvangen van zowel zorgcentra, als van UHasselt, Hogeschool PXL en de Associatie Universiteit-Hogeschool Limburg. Via PXL ontvingen we ook al grote hoeveelheden PLA-materialen, het materiaal waarmee we de face shields printen. Deze sponsoring is natuurlijk noodzakelijk om zo lang mogelijk te kunnen blijven printen, en we zijn onze sponsors natuurlijk erg dankbaar. Mocht ons geld dan toch opraken, dan bekijken we of we eventueel de materiaalkost van enkele euro’s nog zullen vragen aan de zorginstellingen. Zo kunnen we garanderen dat we kunnen blijven printen, zolang de nood naar gezichtsbescherming groot is”, zegt Tom De Weyer (Makerspace @ PXL/UHasselt).

Naast de gezichtsmaskers, bekijkt men ook of het printen van mondmasker clips, koppelstukken voor beademingstoestellen en andere materialen kunnen helpen in de strijd tegen Covid19.

Meer info op www.makerscollectief4limburg.be.