Waterzakken bevochtigen nieuwe Hasseltse bomen Emelie Wojcik

14 april 2020

16u53 0 Hasselt Stad Hasselt heeft een proefproject opgestart waarbij nieuw aangeplante bomen druppelsgewijs bevochtigd worden door waterzakken. Op die manier wil de stad duurzamer omspringen met sproeiwater.

Het project werd opgestart in de Hasseltse Eendrachtlaan, waar vorige maand tachtig nieuwe bomen werden aangeplant. Alle bomen beschikken er over een eigen waterzak die de boomwortel druppelsgewijs bevochtigt. “Enkele weken geleden rooiden onze eigen diensten de oude bomen in de straat”, vertelt schepen van Groenonderhoud Laurence Libert. “Op elke plek waar ooit een exemplaar stond, hebben we nu een nieuwe Japanse kerselaar aangeplant.”

De waterzakken moeten ervoor zorgen dat de nieuwe bomen op een duurzame manier bewaterd worden. “Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we steeds vaker af te rekenen met periodes van droogte. Daarom willen we als stad spaarzaam omspringen met water”, vervolgt de schepen. “Om verdamping en waterverspilling tegen te gaan, worden jonge bomen langzaam en constant bevochtigd. Daardoor vloeit het water niet meteen rechtstreeks de grond in en krijgen boomwortels langer de kans om het water op te nemen. Daarnaast kunnen via de waterzakken extra meststoffen toegediend worden.”

Indien de resultaten van het project bevredigend zijn, willen we het project op grotere schaal uitrollen”, zegt Libert. “De aanwezigheid van beplanting zorgt immers niet enkel voor een aangenaam straatbeeld, maar speelt ook een belangrijke rol bij de reductie van fijn stof en CO2. Verder helpen bomen het ontstaan van hitte-eilanden voorkomen. Dat zijn zones waar de temperaturen drie tot zes graden hoger klimmen dan in landelijke gebieden waardoor de woonkwaliteit er afneemt.”