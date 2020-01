Wat als je morgen op eigen benen moet staan? Jongeren leren met geld omgaan op Budget4Life preventiebeurs Emelie Wojcik

22 januari 2020

12u27 0 Hasselt Binnen schuldhulpverlening blijken veel jonge mensen moeite te ondervinden om hun budget in evenwicht te houden. Een mogelijke oorzaak hiervan is gebrek aan informatie. Daarom organiseren OCMW Hasselt en Budget InZicht (BIZ) de preventiebeurs Budget4Life die jongeren op interactieve wijze financieel moet klaarstomen voor het volwassen leven.

Met de interactieve tentoonstelling Budget4Life willen OCMW Hasselt en BIZ jongeren de basisprincipes van budgetteren aanleren en hen in contact brengen met de gevaren en gevolgen van schuldenlast. Hulpverleners ervaren hun werk soms namelijk als dweilen met de kraan open. Door in te zetten op preventie hopen de betrokken organisaties een bijdrage te leveren om de kraan toch een beetje dicht te draaien.

De beurs loodst jongeren langs vier verschillende stappen die hen op interactieve wijze laat kennismaken met verschillende financiële situaties. “In de eerste stap worden de jongeren opgedeeld in groepjes en krijgen ze in groep een nieuwe ‘ik’ aangemeten", vertelt Rosa Schols van OCMW Hasselt. “Dat kan een persoon zijn die van een leefloon leeft of een gezin met tweeverdieners. De bedoeling is dat de jongeren keuzes leren maken voor hun nieuwe identiteit naarmate ze doorheen de beurs geloodst worden.”

Onverwachte kosten

Tijdens de tweede stap worden de jongeren meteen met de neus op de feiten gedrukt. “We brengen in kaart welke kosten het volwassen leven met zich meebrengt”, zegt Schols. “We staan stil bij de maandelijkse en jaarlijkse vaste kosten én onverwachte kosten. Zo maken we jongeren duidelijk dat naast de kosten voor een woonst, ook overige kosten zoals bijvoorbeeld verzekeringen, internet en telefonie op de rekening komen. We laten de leerlingen nadenken over de kosten van hun nieuwe 'ik’ en vergelijken de resultaten van die oefeningen met levensechte situaties.

Aansluitend toont de beurs de gevaren en gevolgen van een ondoordachte omgang met geld. “We tonen de jongeren de gevaren van onder andere reclame, verslavingen en de aankoop van statussymbolen. Daarnaast laten we hen zien wat er gebeurt wanneer rekeningen niet meer betaald kunnen worden en de schulden zich opstapelen. Hierbij laten we ook zien wat er gebeurt wanneer een deurwaarden langskomt, wat hij mag meenemen en wat niet.”

Smaaktest

Ten slotte geeft de beurs oplossingen voor financiële moeilijkheden. Daarbij wordt de werking van het OCMW/CAW kort toegelicht. “Als afsluiter voorzien we nog enkele interactieve spelletjes waarbij jongeren slim leren winkelen door hen het prijsverschil tussen een winkelkar vol merkproducten en een vol witte producten te tonen. Daarbij hoort een smaaktest die aantoont dat het smaakverschil klein is, maar het prijsverschil groot”, aldus Schols. “Daarnaast vergelijken we ook twee outfits om na te gaan of de duurste outfit daadwerkelijk de mooiste is.”

De Budget4Life beurs verloopt in samenwerking met negen middelbare scholen van Hasselt. Nog tot 31 januari 2020 vinden er op schooldagen rondleidingen plaats voor leerlingen van de deelnemende scholen. In totaal bereikt de beurs ongeveer 760 leerlingen. Elke rondleiding duurt twee uur en wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.