Wat als gamen meer is dan een spel? Hasselt organiseert webinar tegen gameverslaving Dirk Selis

11 juni 2020

17u17 0 Hasselt Op woensdag 17 juni organiseert de stad Hasselt de webinar ‘Als gamen meer is dan een spel’. Daarmee wil de preventiedienst ouders informeren over het gamegedrag van hun kinderen. “Wanneer moet ik me zorgen maken en wat kan ik doen?”, zegt schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA).

“Kinderen en jongeren mochten tijdens de coronacrisis van de ene dag op de andere het huis niet meer uit en hadden plots heel wat vrije tijd”, steekt schepen Lies Jans (N-VA) van wal. “Sommige jongeren ontdekten hun legosets weer, stortten zich op het puzzelen of maakten creatieve tiktoks over wat hen bezighield. Maar hoe zit het met het gamen? Aangezien gamen een leuke vrijetijdsbesteding is, zullen misschien heel wat jongeren ook wat meer aan het gamen gegaan zijn. Maar voor sommigen kan gamen ook gevaarlijk worden als de aantrekkingskracht te groot wordt. Gamen zorgt dan eerder voor spanning in plaats van ontspanning. Heel wat ouders waren de afgelopen weken ook meer thuis dan anders, misschien viel het gamegedrag van hun zoon of dochter meer op, maakte men zich zorgen?”

4 uur per dag

“Gemiddeld gamen jongeren tussen 12 en 23 jaar 1,5 uur per dag”, legt lector Koen Vandehoudt van Hogeschool PXL uit. “Op vrije dagen, die tijdens corona frequenter voorkomen, gamen ze meer dan dubbel zoveel, namelijk 4 uur per dag. Redenen waarom ze gamen zijn het spelplezier en het uitdagend karakter van zo'n spel. Maar ik denk ook aan de sociale interactie, het competitiegevoel, het verhaal in de games en het even kunnen vluchten van de realiteit van belang zijn. Jongens spelen dubbel zoveel als meisjes. Ook 6 op de 10 van de jongens geven aan een soort fysieke pijn te ervaren door het gamen. Een kwart heeft ook pijn aan de hals en de helft voelt zich soms emotioneel slecht door het gamen en spreken over een gevoel van uitputting. Afspraken maken hierover tussen kind en ouder is dus gewenst en zoals steeds ... overdaad schaadt.”

Deelnemen is gratis maar wel beperkt

Tijdens de webinar ‘Als gamen meer is dan een spel’ komen als deze vragen aan bod en geven preventiewerkers Sarah Polders en David Fraters van Zorggroep Zin (voorheen CAD Limburg en VGGZ) tekst en uitleg bij al deze topics. “Inschrijven kan via de website van de Stedelijke preventiedienst”, laat Lies Jans nog weten. “Deelnemen is gratis, maar het aantal plaatsen is wel beperkt. Na inschrijving ontvangen de deelnemers een link naar de webinar. Via de chat gekoppeld aan deze webinar, kunnen er ook vragen gesteld worden aan de experten.”