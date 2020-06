WASBAR opent 7de Belgische vestiging in Hasselt met gloednieuw design: “Puberjaren zijn achter de rug” Dirk Selis

25 juni 2020

17u10 0 Hasselt Donderdag opent het hippe WASBAR een nieuwe vestiging op de heraangelegde Grote Markt in centrum Hasselt. Het restaurant concept waar je lekker eten eventueel kan combineren met een wasje draaien, telt intussen 7 vestigingen. Naast Gent, Antwerpen en Leuven is nu ook Hasselt trotse bezitter van een WASBAR.

WASBAR opent haar Hasseltse vestiging op de Grote Markt 14. Het hele WASBAR interieur werd speciaal voor Hasselt in een gloednieuw design gestoken. Het restaurant zal 2 verdiepingen hebben met 99 zitplaatsen en een terras om te kunnen genieten van een Bagel Burger en huisgemaakte limonade. Het wasgedeelte zal 8 was- en droogmachines bevatten.

Trendy Stad

“Waarom Hasselt? Wel, het is een jonge, trendy stad in volle evolutie en daar mocht WASBAR dus zeker niet ontbreken. Met de heraanleg van de Grote Markt zitten we bovendien meteen op een mooie én centrale locatie in de stad. We willen trouwens in Hasselt ook volop inzetten op de avond want sinds enige tijd kan je ook ‘s avonds gezellig tafelen bij WASBAR.” aldus Stef Meulemans, CEO van Top Brands, het bedrijf dat in België ook Pizza Hut en luxe bakkerij Paul uitbaat en een participatie nam in Ellis Gourmet Burger.

WASBAR werd opgericht in 2012 door Gentenaars Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde die er in 2013 het tv-programma Topstarter wonnen. Het ondernemersduo verkocht in 2015 hun concept aan Top Brands. “WASBAR is niet meer de kleine start-up die het vroeger was. Het idee van een wasserette waar je ook iets kon eten, is uitgegroeid tot een volwaardig ‘foodconcept’. Het was niet meer dan logisch dat het interieur mee evolueerde. Dat je er nu ook terecht kan voor dinner, drinks en bites, speelde uiteraard ook mee in nieuwe design”, legt designer Ruud Belmans uit.

Puberjaren achter de rug

“De essentie van Wasbar is eigenlijk niet veranderd”, gaat Belmans verder. “Hun optimisme, de focus op upcycling, de positive vibes, … zijn nog altijd aanwezig in het design, maar in een meer volwassen variant. Vergelijk het met een twintiger die zijn puberjaren achter de rug heeft. De kleuren zijn minder luid, de materialen net iets verfijnder en de diverse mix van meubels voelt heel nu aan. Het opvallendste in het interieur is de led wall die opgebouwd is uit doseerballetjes voor wasmiddel. Het is een van de elementen dat ervoor zorgt dat je de ruimte overdag anders ervaart dan ’s avonds, wat perfect aansluit bij de nieuwe ambitie van Wasbar.”

Burgemeester in zijn nopjes

De Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is alvast in zijn nopjes met de komst van het horecamerk. “De vernieuwingsoperatie van ons stadscentrum werpt zijn vruchten. Succesvolle en vernieuwende concepten vinden terug de weg naar Hasselt en daar ben ik blij om. Ondernemingen zoals de WASBAR zorgen ervoor dat ons stadscentrum nog aantrekkelijker wordt voor studenten, starters en jonge gezinnen.”