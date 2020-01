Wasbar komt naar Hasseltse Grote Markt EWH

15u58 0 Hasselt Genieten van een heerlijk ontbijt terwijl de vuile was in een mum van tijd proper wordt gezwierd? Het kan binnenkort in een nieuwe vestiging van Wasbar in Hasselt. De hippe wasserette en eettent kijkt namelijk uit naar een pand op de Hasseltse Grote Markt. Als alles goed verloopt, zou het concept eind maart al moeten openen.

Wasbar telt drie zaken in Antwerpen en twee in Gent. Onlangs opende de hippe wasserette en eettent nog een vestiging in Leuven en momenteel zijn er dus ook plannen voor Hasselt en Mechelen. De Hasseltse vestiging strijkt normaal gezien neer in een pand op de Grote Markt waar momenteel brasserie Plazza huist. Aangezien die brasserie eind januari sluit, komt dat pand namelijk vrij te staan.

Momenteel is Wasbar nog op zoek naar personeel voor hun zaak in Hasselt. Zo wordt gezocht naar een assistent manager en shiftleader, maar ook jobstudenten en flexi-jobbers zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen solliciteren via www.wasbar.be. Op die website verschijnt later ook meer informatie over de officiële openingsdatum.