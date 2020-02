Wasbar Hasselt opent tijdens openingsweekend Quartier Bleu op de Grote Markt EWH

18u09 0 Hasselt Als alles volgens plan verloopt, opent de hippe wasserette en eettent ‘ Wasbar’ op donderdag 27 maart haar eerste Hasseltse vestiging op de Grote Markt. Dat gebeurt terwijl aan de andere kant van de binnenstad op dat moment de feestelijke opening van Quartier Bleu plaatsvindt.

Niet enkel in de Quartier Bleu wordt koortsig voortgewerkt om alle handels- en horecazaken af te werken voor de opening eind maart, ook op de Grote Markt zijn veranderingen op til. Zo wordt het pand van de voormalige pizzeria ‘Plazza’ al sinds eind januari omgetoverd tot de eerste Limburgse vestiging van Wasbar. Binnenkort kunnen Hasselaren op de Grote Markt dus smullen van de bagel burgers, pancakes en waffles deluxe terwijl hun vuile onderbroeken stralend wit worden.

Opvallend is dat de opening van Wasbar middenin het feestelijke openingsweekend van Quartier Bleu plaatsvindt. Daarbij pakt Wasbar op de openingsdag uit met de exclusieve première van het gloednieuwe design van de zaak. Dat design moet samen met de populaire bagel burgers en handige wasmachines ook bezoekers naar de Grote Markt lokken.

De Hasseltse vestiging van Wasbar zal twee verdiepingen hebben met een honderdtal zitplaatsen. Daarbij horen enkele loungehoekjes in het pand zelf en het vernieuwde terras op de Grote Markt dat momenteel nog in aanleg is.