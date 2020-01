Wandelgebied Platwijers donderdag afgesloten voor drukjacht op everzwijnen EWH

21 januari 2020

12u55 0 Hasselt Natuur en Bos houdt donderdag een drukjacht op everzwijnen in het vijvercomplex Zonhoven, Heusden-Zolder en Hasselt. Daardoor blijven die dag de straten en wandelwegen aan de Platwijers afgesloten voor bezoekers.

Om veiligheidsredenen is het hele wandelgebied Platwijers die dag verboden terrein. Zo worden in Stokrooie de straten en wandelwegen afgesloten aan de Paalsteen (Langvennestraat), op het einde van de Semmenstraat, de Gemeentebosstraat en ter hoogte van het Albertkanaal (Oude Stokrooierweg). Ook de fietsroute wordt omgeleid. Elke toegang voor het publiek is donderdag verboden van 9 tot 17 uur.

De drukjacht kadert in het algemene beleid van Natuur en Bos om de populatie aan everzwijnen onder controle te houden en buitenmaatse schade aan gewassen en tuinen te voorkomen.