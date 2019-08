Wachtlijst Hasseltse sociale woningen dubbel zo lang in vier jaar tijd Lien Vande Kerkhof

21 augustus 2019

16u31 0 Hasselt In Hasselt is het aantal wachtenden op een sociale woning in vier jaar tijd verdubbeld: van 1.427 gezinnen in 2014 naar 3.299 in 2018. “En toch blijkt uit de startnota van De Wever dat de bouw van sociale woningen in de meest noodlijdende gemeenten stopgezet in plaats van uitgebreid zal worden. Dat is de wereld op zijn kop," reageert PVDA-parlementslid Kim De Witte.

De Wever kondigt een stop af voor gemeenten die het zogenaamde Bindend Sociaal Objectief (BSO) hebben bereikt. Maar volgens de PVDA is dat BSO veel te laag. “Onze partij berekende dat maar liefst 42 procent van de aanvragen voor een sociale woning plaatsvindt in een stad of gemeente waar het Bindend Sociaal Objectief reeds werd behaald. Hasselt, waar het aandeel sociale woningen vandaag op 5,71 procent ligt, heeft dit BSO al bereikt. De stad moest amper 543 extra sociale woningen voorzien tussen 2008 en 2025. Die woningen zijn er ondertussen, maar de noden zijn veel groter dan dat. De mogelijkheden zijn ook veel groter, gezien de grote toename aan luxewoningen die de hoofdstad momenteel kent. Want toegegeven: het Hasseltse stadsbestuur is wel degelijk bezig met wonen: namelijk met het type woning van het hoogste segment."

Hengelen naar Hasselts belastingsgeld

Lies Jans (N-VA), bevoegd schepen voor sociaal wonen in Hasselt, laat optekenen dat het Hasseltse bestuursakkoord wel degelijk aandacht besteed aan ‘sociaal’ wonen. “We zetten fors in op betaalbaar wonen en sociaal wonen maakt daar uiteraard deel van uit. Daar waar de PVDA constant naar de overheid kijkt en naar het belastinggeld van de Hasselaar hengelt, volgen wij een driesporenbeleid om écht vooruitgang te boeken wat betreft de woonkwaliteit in onze stad. Eerst en vooral zorgen wij voor een woonmix bij nieuwe projecten zodat iedereen een thuis kan vinden in Hasselt. Daarnaast stimuleren we de eigenaars van woningen om te verhuren aan betaalbare prijzen via ons sociaal verhuurkantoor. We willen hier sterk op inzetten en het aanbod sterker laten groeien dan de voorbije jaren. En ten slotte overleggen wij met met de sociale huisvestingsmaatschappijen en zorgen we voor een nieuw aanbod maar zetten we ook in op renovatie en vernieuwbouw.”

Leegstand als oplossing

Maar of er van dat laatste iets in huis komt betwijfelt De Witte ten zeerste. “In mei 2019 dienden wij nog een motie in op de Hasseltse gemeenteraad om het aantal sociale woningen op te trekken. De burgemeester bevestigde dat het aantal sociale woningen in de hoofdstad te laag ligt en beloofde het verder op te trekken. Inzetten op renovatie en vernieuwbouw, in functie van sociale woningen, lijkt ons een schitterend idee gezien het hele leegstandsprobleem in onze stad. Maar uit de startnota van Bart De Wever blijkt nu dat de belofte op de gemeenteraad in mei ‘praat voor de vaak’ was. Als zullen wij er alles aan doen om burgemeester Vandeput zijn woord te doen houden. Een stad als Hasselt, met 5,7 procent sociale woningen, moet stimuli krijgen geen verboden”, besluit De Witte.”