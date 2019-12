Waarom we neerkijken op genderneutraal opvoeden: “We horen vaak dat we van onze zonen homo's maken” Giulia Latinne uit Heusden-Zolder is één van de vijf kanshebbers op de Vlaamse Scriptieprijs Dirk Selis

20 december 2019

19u01 0 Hasselt Zaterdagavond weten we wie er naar huis gaat met de Vlaamse Scriptieprijs naar huis gaat. Giulia Latinne uit Heusden-Zolder is alvast één van de vijf kanshebbers op de Vlaamse Scriptieprijs. Haar bachelorproef over genderneutraal opvoeden werd gekozen uit 557 inzendingen. In haar scriptie onderzoekt Latinne waarom de genderneutrale opvoeding weerstand opwekt in onze samenleving.

Giulia Latinne interviewde vele ouders en experten en bracht alles samen in een verhelderende bachelorproef, waarmee ze nu kans maakt op de Vlaamse Scriptieprijs 2019. Als ze die prijs wint, vindt 2500 euro de weg naar haar bankrekening. “Allemaal best spannend, maar ik ben al ongelooflijk blij dat ik bij de laatste vijf ben”, vertelt ze.

Populair

In tijden van #Metoo en #Timesup werd genderneutraal opvoeden erg populair. Maar ouders die gendergelijkheid nastreven, krijgen regelmatig de wind van voren. “Loes (een schuilnaam red.), één van de moeders die ik interviewde vertelde me: ‘Wij krijgen vaak te horen dat onze manier van opvoeden negatieve gevolgen heeft voor onze zonen en dat we homo’s van hen zullen maken. Een belachelijke opmerking, want homoseksualiteit heeft simpelweg met verliefdheid te maken’. Nu, de grote reden waarom genderneutraal opvoeden vaak moet opboksen tegen kritiek is omdat onze samenleving deze opvoeding regelmatig verwart met geslachtloos opvoeden, maar dat is niet hetzelfde. De ouders willen gewoonweg de stereotiepen uit de weg die aan het geslacht van hun kind gekoppeld wordt, oftewel het gender”, vertelt Latinne.

#Timesup

“Zoals steeds meer moeders behoort Loes tot de groep van ouders die genderneutraal opvoeden”, gaat Latinne verder. “Zij proberen om de stereotiepe beelden van vrouwen en mannen in de samenleving uit de weg te gaan via een bewuste omgang met onder andere speelgoed, kamerdecoratie, kinderkleding, leesboeken en taalgebruik. Op die manier willen ze aan hun kinderen meegeven dat zij zich niet verplicht hoeven te voelen om genderconform door het leven te gaan. Loes is één van de velen die gendergelijkheid na de #Metoo-problematiek op de agenda zet. Wat begon als een beweging tegen seksueel overschrijdend gedrag in het najaar van 2017, resulteerde al snel in de oprichting van #Timesup. Deze organisatie bouwt nu verder op #Metoo en pleit voor gendergelijkheid als oplossing.”

Tegengewicht

“Ondanks de inspanningen voor gendergelijkheid die voor Loes al bij de opvoeding beginnen, incasseert ze nog vaak vervelende reacties”, vertelt Latinne. “Die zijn te wijten aan het feit dat we genderneutraal regelmatig verwarren met geslachtsneutraal. ‘Maar wij willen gewoon vermijden dat we onze zonen in cultureel bepaalde genderhokjes duwen’, legt Loes uit. ‘We erkennen dat ze jongens zijn, maar van ons hoeven ze niet die typisch stoere jongens te worden.’”

Weerstand

“Ouders die genderneutraal opvoeden, brengen pedagogische vooruitgang teweeg. Zobveel is zeker”, stelt Latinne. "Toch worden ze daar vaak niet voor beloond. ‘Worden mijn zonen geen homo’s, dan gaan ze zeker gepest worden op school’, hoorde ik vaak. ‘Deze vervelende reacties probeerden we ons niet te veel aan te trekken, maar anderzijds wilden we iedereen ook de boodschap meegeven dat zulke reacties ons niet zullen demotiveren. We laten onze zonen zijn wie ze willen zijn’ stelde een moeder.”