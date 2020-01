Waar is het beeld van An en Eefje naar toe? Dirk Selis en EWH

29 januari 2020

13u40 0 Hasselt Waar is het beeld van An en Eefje naar toe? Dat wil Paul Marchal wel eens graag weten. Het beeld dat in de bloementuin van het Hasselts stadspark stond werd weggehaald en opgeborgen voor openbare werken. Maar nu het park er opnieuw netjes bij ligt, blijft het beeld van de vermoorde meisjes achterwege

Op 28 januari 2012 werd in de bloementuin van het stadspark een standbeeld voor ‘An en Eefje’ onthuld. Het beeld is van de hand van de Nederlandse kunstenaars Lia en Jaap Krol. Zeventien jaar nadat ze vermoord werden door Marc Dutroux lenen de meisjes naast het beeld ook hun naam aan het speelpleintje bij het cultuurcentrum. Het initiatief voor het plaatsen van een gedenkteken gaat uit van de jeugddienst nadat het jeugdlokaal in Kuringen in 2006 afbrandde. Op een van de muren stond een groot schilderij met de beeltenissen van An en Eefje. De muur bleef nog een tijdje staan, maar moest uiteindelijk worden afgebroken voor de bouw van een nieuw lokaal.

Oorverdovend stil

“Inderdaad reeds acht jaren geleden”, steekt de vader van An, Paul Marchal van wal. “Maar ondertussen werden het beeld en het naamplaatje van het speelplein ‘An en Eefje’ terug weggehaald en opgeborgen voor werken aan het park. De werken zijn al een tijdje voltooid en het speelpleintje is er ook opnieuw. In februari 2018 werden we door de stad gecontacteerd om een nieuwe plaats in het park te kiezen. Toen werd het windstil. Wij namen contact op met bevoegde schepen Laurence Libert (Open Vld) maar horen er niks meer van. Wij herhaalden onze vraag onlangs nogmaals, dit keer via mail. Hierop krijgen we zelfs geen antwoord. Dat naambordje terugplaatsen en een mail (laten) beantwoorden kan toch niet zo moeilijk zijn.”

Bij de stad Hasselt was niemand bereikbaar voor commentaar.