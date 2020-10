Waalse inbrekers sparen zelfs rechter niet Birger Vandael

05 oktober 2020

17u08 0 Hasselt Twee veertigers uit Franstalig België stonden maandagnamiddag terecht voor ongeveer 30 inbraken en inbraakpogingen, die voornamelijk in het zuiden van de provincie werden gepleegd. Ze spaarden zelfs een rechter, actief in Hasselt, niet bij de feiten en riskeren 50 en 37 maanden cel.

De beklaagden waren actief in het tweede deel van 2017 en gingen vooral op zoek naar cash en juwelen. Ze gingen daarvoor op pad met een BMW. Wanneer de ene op zoek gingen, bleef de andere op de uitkijk staan. Tot het op 15 december 2017 misliep toen een agent in burger het tweetal in de gaten kreeg. Met schoensporen kon deze inbraak gelinkt worden met een andere poging. Vervolgens deed men door het lezen van de telefoons de rest van het werk. De twee hebben reeds een gerechtelijk verleden. De verdediging probeerde dan ook de opslorping voor gelijkaardige feiten af te dwingen voor één persoon, voor de andere werd een werkstraf gevraagd. Op 26 oktober wordt het vonnis uitgesproken.