Vrouwenklooster zoekt manager (en dat mag ook een man zijn) Dirk Selis

22 oktober 2019

18u02 0 Hasselt De 50 kloosterzusters van Kindsheid Jesu in Hasselt zijn op zoek naar een nieuwe moeder overste in de persoon van een hedendaagse manager. De zusters zijn allemaal ouder dan 80 en vaak zelf zorgbehoevend. Kleine huishoudelijke taken kunnen ze zelf nog verrichten, maar de financiële verantwoordelijkheid en de dagdagelijkse coördinatie wordt stilaan te zwaar. Dus zoeken ze naar iemand extern.

De Congregatie heeft ook al een bepaald profiel voor ogen. “Hij of zij geeft leiding aan twee medewerkers en staat dagdagelijks in voor het organiseren van de religieuze leefgemeenschap van een 50-tal oudere en zorgbehoevende zusters. Een diploma in de Humane Wetenschappen of met een pastorale vorming is een pluspunt. Naast leidinggevende vaardigheden beschik je best over voeling met een ouderwordende zuster. Hij of zij moet ook oog hebben voor de concrete noden van elk van de 50 zusters en in het bijzonder voor de oude en zieke zusters”, lezen we uit de jobadvertentie in Kerk&Leven. “Maar dat is geen vereiste. Het kan iemand met een bachelor- of masterdiploma zijn, of gelijkwaardig door ervaring. Er wordt een aantrekkelijk loon aangeboden.”

Zakelijke kant

“Dit niet nieuw en gebeurt overigens steeds vaker bij kloosters en congregaties in Vlaanderen”, zegt professor Kerkelijk Recht Rik Torfs van de KU Leuven. “Vaak hebben die congregaties een groot patrimonium aan vastgoed en financiën in beheer. Er is een behoorlijke zakelijke kant verbonden aan hun bestaan. Dus is het niet ongebruikelijk, in deze tijden, dat men een leek in dienst neemt om die taken over te nemen. Zodat ze niet als 85-jarigen moeten bezig zijn met de ganse administratieve rompslomp die bij zo’n domeinen komt kijken.”

Of er al kandidaten zijn? “Toch enkele ja en momenteel bekijken wie de meest geschikte kandidaat is. De vacature is ondertussen afgesloten”, klinkt het bij de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu.