Vrouw rijdt zich vast op spoor, maar kan tijdig uitstappen voor trein arriveert MMM

18 december 2019

18u57 140 Hasselt Aan de overweg in Kuringen is woensdagavond een wagen gegrepen door een trein.

De bestuurster wilde een weg indraaien parallel met het spoor. Maar de dame vergiste zich en reed pal het spoor op. Ze kwam vast te zitten met haar wielen en kreeg haar wagen niet weg. Omstaanders hielpen haar uit de benarde situatie. Ze stapte tijdig uit de wagen en kon zichzelf in veiligheid brengen.

Niet veel later kwam een trein aangereden die met snelheid op de vastgereden wagen inbeukte. Het treinverkeer was er even stilgelegd. Niemand raakte gewond. Later meer.