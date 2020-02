Vrouw eist 118.000 euro schadevergoeding van Coca Cola: blijvend invalide na drinken van flesje water met zinkchloride Redactie

20 februari 2020

19u22

Bron: BELGA 0 Hasselt D e burgerlijke rechtbank van Hasselt boog zich donderdag over de schadevergoeding die de Coca Cola Company zou moeten betalen aan een 39-jarige vrouw uit Diepenbeek, die brandwonden aan maag en slokdarm had opgelopen na het drinken van een flesje Chaudfontaine water. De schadeclaim bedraagt ruim 118.000 euro. In het flesje dat ze in een warenhuis had gekocht zat zinkchloride.

Door de vergiftiging moesten haar gal en maag operatief verwijderd worden. De feiten gebeurden in januari 2013. De vrouw was op dat moment 24 weken zwanger. Ze werd in levensgevaar in het ziekenhuis in Genk opgenomen. Ze heeft aan de vergiftiging een blijvende invaliditeit van 30 procent overgehouden. Haar dochtertje hield er gelukkig niets aan over.

In 2015 achtte de rechtbank in eerste aanleg in Hasselt de Coca Cola Company aansprakelijk voor het incident met het flesje. Nochtans had Coca Cola, waartoe Chaudfontaine behoort, geen klachten binnengekregen over de 1.658.999 andere flesjes uit hetzelfde lot. Het Antwerpse hof van beroep bevestigde die aansprakelijkheid.

Intussen is het leven van de vrouw in een lijdensweg veranderd. Ze verloor tien kilo in gewicht en weegt nu nog vijftig kilo. De vrouw heeft zich erbij neergelegd dat ze de gevolgen voor de rest van haar leven zal moeten meedragen. Donderdag werd de zaak gepleit. Haar raadsman Steve Geerdens vroeg 118.829 euro met jaarlijks een gekapitaliseerde rente. Indien niet op die eis zou worden ingegaan, vroeg Geerdens Coca Cola te veroordelen tot betaling van een bedrag van 291.280 euro.

“Eindelijk komt het einde van het proces in zicht. Voor mijn cliënte is het een langdurig juridisch gevecht geweest tegen een multinational,” aldus Geerdens. Advocaat Jan Swennen behartigde de belangen van de Coca Cola Company en vroeg de gevorderde bedragen door betwisting van enkele schadeposten te verminderen.

De rechtbank doet op 19 maart uitspraak.