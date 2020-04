Vrijwilligersplatform ‘Hasselt Helpt’ blijkt succes: al 716 Hasselaren boden hulp aan Emelie Wojcik

16 april 2020

17u05 0 Hasselt Naar aanleiding van de coronamaatregelen startte het Hasseltse stadsbestuur een maand geleden met het platform ‘Hasselt Helpt’. Via dat platform kunnen Hasselaren op vrijwillige basis elkaar helpen met allerlei klusjes. Intussen blijkt het platform succesvol. Zo kwamen er 157 hulpvragen binnen en boden 716 vrijwilligers hulp aan.

De hulpvragen kwamen in zestig procent van de gevallen van 65-plussers. Vrijwilligers zijn dan weer in de meeste gevallen (58 procent) tussen 21 en 40 jaar oud. “Met het platform ‘Hasselt Helpt’ willen we de Hasselaren die het hardst getroffen worden door de coronacrisis maximaal ondersteunen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Dat kan bijvoorbeeld door een simpel telefoontje. Dat lijkt immers een klein gebaar, maar voor een persoon in sociaal isolement betekent het een wereld van verschil.”

Naast hulp aan individuele Hasselaren, ondersteunt het platform ook verschillende organisaties. Zo ontfermen bepaalde vrijwilligers van het platform zich over de bewoners van verschillende Hasseltse woonzorgcentra. Zij ontvangen ondertussen dagelijks telefoontjes, brieven en leuke postkaartjes. De Sint-Vincentiuswerking rekent dan weer op helpende Hasseltse handen bij hun voedselbedeling. Verder krijgen ook Kind en Gezin, Huisartsenwachtpost Herkenrode en de sociale dienst van het OCMW Hasselt de nodige hulp. Zo startte OCMW met een project dat kinderen van gezinnen zonder digitale toegang toch in staat stelt om online lessen te volgen.

Mentaal welzijn

Aangezien de coronamaatregelen ook in de komende weken aanhouden, zal ook het vrijwilligerswerk blijven doorlopen. Daarom is het volgens het stadsbestuur van belang om, naast de klusjes, ook in te zetten op het mentaal welzijn van de Hasselaren. Naast boodschappen doen, blijkt sociaal contact immers de meest gestelde hulpvraag.

Hasselaren die zelf met een hulpvraag zitten of zich geroepen voelen om zich vrijwillig voor anderen in te zetten, kunnen zich nog steeds aanmelden via www.hasselt.be/hasselthelpt.

Meer over samenleving

Hasselt