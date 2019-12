Vrijspraak voor vijftien bijzitters met geldig excuus Birger Vandael

18 december 2019

15u03 0 Hasselt Van de 82 personen die gedagvaard werden omdat ze op verkiezingsdag hun kat stuurden als bijzitter, zijn er inmiddels al 56 dossiers behandeld. Vijftien personen kregen de vrijspraak omdat ze een geldig excuus hadden voor hun afwezigheid. Veertig afwezigen kregen een boete van 704,58 euro, de uitschieter doet er nog eens 400 euro bij omdat hij zijn vliegtuigticket had vervalst.

In totaal waren er 271 Limburgers die op verkiezingsdag hun kat stuurden als bijzitter. Zij kregen een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro in de bus. Het merendeel deed dat tijdig, maar 82 personen bleken hardleers en betaalden ook hun minnelijke schikking niet of laattijdig. Ongeveer de helft van hen blijkt in hetzelfde bedje ziek en gaf ook voor de rechtbank verstek.

In slaap gevallen

De helft van de bijzitters kwam zelf tot de rechtbank of liet zich ten minste vertegenwoordigen door een advocaat. Zij kwamen met excuses als “ik wou bij mijn familie zijn”, “ik ben in slaap gevallen na een zware nachtshift” of “stiptheid is niet mijn specialiteit”. Eén man van Indische afkomst (35) vertelde dat hij de brief niet goed begreep en dacht dat het gewoon een uitnodiging was om te komen stemmen, wat hij ook heeft gedaan. Anderen probeerden het slim te spelen door iets te laat te komen in de hoop aan de functie te ontsnappen.

Medische attesten

De rechtbank was mild voor onder meer een jonge, alleenstaande moeder (30) van Tsjetsjeense afkomst die gebrekkig Nederlands spreekt. Ook een persoon die op tijd was, maar in het verkeerde kiesbureau stond, wordt niet bestraft. Een derde persoon kon bewijzen die dag in Duitsland te zitten voor het werk. Verder kwamen de vrijspraken vooral na het binnenbrengen van een medisch attest.