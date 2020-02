Vriendin Matteo Simoni opent grotere kledingwinkel in Hasselt: “Mijn klanten vinden de shopbeleving hier gewoon leuker” Ontwerpster Loredana Falone opent grotere Wearable Stories Emelie Wojcik

07 februari 2020

14u00 4 Hasselt Het gaat hard voor Loredana Falone (31), het creatief brein achter modelabel Wearable Stories en vriendin van Mateo Simoni. Haar zaak is namelijk aan uitbreiding toe. Niet meteen naar andere steden, wel naar een groter pand in de Aldestraat in hartje Hasselt. “Dat de winkel in Hasselt blijft, heeft absoluut te maken met mijn Limburgse roots”, aldus de ontwerpster.

Ondanks haar prille moederschap zit Loredana niet stil. De Limburgse is tegenwoordig hard aan het werk om haar nieuwe zaak van Wearable Stories in Hasselt klaar te krijgen voor de opening in maart. “Momenteel heb ik een kledingwinkel in Antwerpen, Hasselt en enkele verkooppunten, verspreid over alle Vlaamse provincies”, legt Loredana uit.

“Na drie jaar in Hasselt is de winkel aan uitbreiding toe. We verhuizen naar een ruimer, centraal gelegen pand in de Aldestraat, dat ook een iets goedkopere huurprijs heeft. Maar de huurprijs is niet de doorslaggevende factor geweest, het gebouw werd gewoon te klein. Het vorige pand had vier verdiepingen, maar ik kon ze niet allemaal gebruiken, en ook niet onderverhuren.”

Antwerpen versus Hasselt

Loredana woont zelf met haar gezin in Antwerpen. Dat ze daar een winkel heeft, spreekt dus voor zich. Daarnaast kiest de ontwerpster er voor de tweede keer voor om de aanwezigheid van Wearable Stories in Hasselt te verzekeren. “Dat de winkel ook na de verhuis in Hasselt blijft, heeft zeker te maken met mijn Limburgse roots”, benadrukt Loredana.

“Weet je, Antwerpen is een echte modestad. Het is daar groter en er zijn meer toeristen. Maar van mijn vaste klanten hoor ik toch dat ze de shopbeleving in Hasselt leuker vinden. Net doordat Hasselt een kleinere stad is, hebben ze het gevoel dat ze persoonlijker geholpen kunnen worden. Wearable Stories heeft dan ook een veel vastere klantenbasis in Hasselt.”

Fair trade

Met Wearable Stories brengt Loredana Belgische fair trade mode naar Hasselt. “Mijn kleding is duurzaam en tijdloos. We doen niet aan massaproductie en we werken samen met eerlijke ateliers in Europa. Ik heb die ateliers allemaal zelf bezocht en zag met mijn eigen ogen dat de mensen die daar werken, in goede omstandigheden verkeren.”

“Bovendien probeer ik steeds ecologische stoffen uit te zoeken", vertelt de ontwerpster. “Of de Hasselaren zich aan nieuwigheden mogen verwachten? Bij de opening van de nieuwe winkel hoort de lancering van een eerste pre-collectie. Dat is een extra collectie tussen twee seizoenen die momenteel al in de Antwerpse winkel verkrijgbaar is. Deze collectie bestaat onder andere uit dunnere knits in trendkleuren.”

De nieuwe winkel van Wearable Stories opent officieel in maart in de Aldestraat 26, maar is vanaf 7 februari alvast geopend voor nieuwsgierigen. Raadpleeg de website voor meer informatie en de exacte openingsdatum van de nieuwe winkel. Tot maart kunnen klanten nog terecht in het oude pand in de Dokter Willemsstraat 2. Daar wordt een totale uitverkoop georganiseerd.