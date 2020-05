Vragen over je huis stel je voortaan ook via een videogesprek Emelie Wojcik

27 mei 2020

18u29 0 Hasselt Voortaan is het Hasseltse woonloket ook digitaal beschikbaar. Zo kunnen Hasselaren van thuis uit vragen stellen over hun eigen woning. De loketbedienden beantwoorden dan de vragen via de videoplatformen Teams of Zoom.

Burgers die een vraag in verband met hun woning hebben, krijgen vanaf nu de keuze om naar stadhuis ‘t Scheep te komen of om deel te nemen aan een videogesprek. “Via het afsprakensysteem Qmatic kiest de burger zelf voor een fysieke afspraak aan het loket of voor een digitale afspraak via Teams of Zoom”, legt Marc Schepers, schepen van Wonen, uit. “Omdat het woonloket in principe geen documenten moeten uitwisselen, heeft deze werkwijze geen nadelen. Integendeel, we kunnen meteen digitaal linken leggen. Daarnaast is het systeem volledig coronaveilig.”

Via videogesprek beantwoordt de dienst Wonen dezelfde vragen als bij fysiek contact. “Je kan bij ons terecht voor informatie over renovaties en energiepremies, maar ook voor vergelijkingen van de goedkoopste energieleverancier”, verduidelijkt Koen Knevels, diensthoofd Wonen. “Ook vragen over sociale huisvesting, studentenkamers en huursubsidies- en premies krijgen een antwoord.”