VR-bril geeft Hasselaren inkijk in het leven van reumapatiënt Dirk Selis

13 oktober 2019

14u59 2 Hasselt Zaterdag was het wereldartritisdag. Maar wat is reuma precies? Dat wilde het Jessa Ziekenhuis in Hasselt wat duidelijker maken met een 3D-film over de ziekte. Voorbijgangers konden er met een VR-bril zien waar reumapatiënten elke dag mee worstelen.

“Op een ochtend waren bijna al mijn gewrichten ontstoken en kon ik bijna niet uit bed komen”, vertelt reumapatiënt Liliane ons. “Mijn handen en voeten waren zo pijnlijk dat ik ze bijna niet kon gebruiken. De laatste tijd gaat het weer wat beter, maar ik heb mijn leven moeten aanpassen en moet aanvaarden dat ik een chronische reumapatiënte ben.” Zaterdag konden voorbijgangers in het Jessa Ziekenhuis met een VR-bril op, zelf zien wat het betekent om reuma te hebben.

Ook kinderen

“Je ziet de cellen, de gewrichten, het kraakbeen en het bot”, vertelt reumatoloog Jan Lenaerts. “Bij reumatoïde artritis kan er een aantasting komen van het kraakbeen. Dat leidt dan tot erosievorming en eventueel beschadiging van het gewricht, wat dan weer leidt tot functiebeperking.” 85.000 Belgen hebben artritis. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, krijgen niet alleen mensen op leeftijd de ziekte. “Ook 1 op 1000 kinderen ontwikkelt de ziekte. Ik heb dus kindjes van drie jaar oud die het ook hebben”, gaat Lenaerts verder.

Kwetsbaar

“Ik wist wel wat reuma was, maar geen idee wat het inhield”, zegt voorbijganger Bart Hellings. “ Nu heb ik wel een duidelijker beeld van wat reumatoïde artritis is en kan ik me de pijn indenken die je als patiënt ervaart.”