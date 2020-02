Voortaan kan je gezelschapsspelletjes spelen in de Spelotheek in Hasselt Emelie Wojcik

19 februari 2020

18u29 0 Hasselt Bordspellen zijn in opmars. Althans, als we Lies Vermant van vzw ‘Level21' mogen geloven. Woensdagmiddag opende zij de Hasseltse vestiging van de Spelotheek, een plek waar kinderen en volwassenen gratis honderden gezelschapsspelen mogen spelen. “Onze spelletjes tonen aan dat er niet altijd winnaars en verliezers hoeven te zijn”, klinkt het bij de uitbaatster.

Lies richtte in 2017 haar eigen vzw ‘Level21' op binnen Cronos Groep. “Ik ben leerkracht van opleiding en gezelschapsspelen waren toen al mijn passie. Ik wou andere leerkrachten en ouders tonen dat spelletjes wel degelijk een educatief nut hebben. Vandaar het idee om een plek op te richten waar kinderen en volwassen dergelijke spelletjes kunnen ontdekken. Bovendien maak ik zelf educatieve spelen zoals ‘Breukosaurus Rex’, ‘(Ta)aliens’ en ‘Wolfje wolfje hoe laat is het’, allemaal spelletjes die kinderen leren rekenen, spellen en de digitale en analoge klok lezen. Bovendien zet ik de kinderen creatief aan het werk tijdens workshops ‘maak je eigen strip met lego’, je eigen escaperoom of zelfs je eigen gezelschapsspel.”

Ook volwassenen zijn welkom in de Spelotheek. “Ik geef bijvoorbeeld trainingen aan leerkrachten om hen aan te leren hoe zo educatieve spellen kunnen gebruiken in hun les. Maar ook volwassenen die graag nog eens een spelletje spelen zijn welkom in de zaak. Zo organiseer ik elke tweede donderdag van de maand een spelletjesavond die tot 23 uur ‘s avonds duurt. Maar weet wel dat je hier niet meteen de klassieke monopoly zal spelen. Wij richten ons eerder op coöperatieve spelen waarbij er niet meteen winnaars op verliezers zijn. Denk daarbij aan spellen als Cartagena, Codenames, Zig en Zag en Dixit."

Zelfs zin om een spel te spelen? Bezoek dan de Spelotheek op de Martelarenlaan 3/3 in Hasselt. Spelen kan op woensdag, donderdag, vrijdag van 8 tot 16 uur. Op zaterdag opent de Spelotheek om 10 uur ‘s morgens.