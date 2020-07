Voormalig politicus Lambert ‘Bertie’ Croux overleden op 93-jarige leeftijd ENL

15 juli 2020

12u50 2 Hasselt Lambert Croux, ook wel gekend als ‘Bertie’, is vorige week overleden in Hasselt op 93-jarige leeftijd. Hij was niet alleen actief in de gemeenteraad van Bilzen en Alken, maar zetelde ook als eerste Limburger in het Europees Parlement.

‘Bertie’ Croux begon zijn carrière als bedrijfsjurist bij Brouwerij Alken en koos daarna voor een job als advocaat bij de balie van Tongeren. Dat politiek hem boeide, was geen geheim. In de jaren 50 sloot hij zich aan bij de Christelijke Volkspartij (CVP), de toenmalige CD&V. Hij wist een plek te bemachtigen in de gemeenteraad van Bilzen. Ook in Alken is hij gemeenteraadslid geweest.

Maar zijn ambities reikten verder dan de lokale politiek. Zo kwam Croux in 1961 terecht in de provincieraad en vormde hij zich om tot gedeputeerde van de provincie Limburg. Hij klom op tot Belgisch senator voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik, waarna hij kortstondig zetelde in de Vlaamse Raad.

Europees Parlementslid

Croux wist het immers nog verder te schoppen. Hij bemachtigde in 1979 als eerste Limburger ooit een plek in het Europees Parlement. En vijf jaar later was hij lijsttrekker tijdens de Europese verkiezingen.

Croux was tevens ook voorzitter van de Economische Hogeschool Limburg en later van het Limburgs Universitair Centrum.

Op woensdag 8 juli liet hij het leven in Hasselt, waar hij al een tijd woonde. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in beperkte kring in de Sint-Mauritiuskerk in Bilzen.