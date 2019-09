Voorlopig geen verlenging van schoolstraatje in Runkst Lien Vande Kerkhof

02 september 2019

17u39 0 Hasselt De testprocedure inzake het schoolstraatje aan de basischool De Boomgaard in Runkst krijgt geen onmiddellijk vervolg. De maanden voor de zomervakantie werd een gedeelte van de Boomkensstraat in het kader van een proefproject in samenwerking met Stad Hasselt en VITO omgevormd tot schoolstraat. Het doel? De verkeersveiligheid tijdens de schooluren optimaliseren en via wetenschappelijk onderzoek nagaan of het project de luchtkwaliteit rondom de school ten goede komt. Schepen van Mobiliteit Marc Schepers beslist nu echter op basis van een bevraging bij buurtbewoners en ouders om de schoolstraat tijdelijk op pauze te zetten.

Ongenoegen buren

Ondanks het feit dat op voorhand duidelijke werd gecommuniceerd over een ‘proefperiode’ van een semester ging betreurt de directie dat de schoolstraat niet per direct wordt verlengd. “We zijn met een schrijven op de hoogte gesteld over de voorlopige niet-verlenging,” klinkt het bij de school. “Daaruit blijkt dat de stad aan de slag gaat met de verzamelde gegevens uit de enquête om vanaf volgend jaar een schoolstraat te installeren. Volgens ons zal daar een soort van ‘gulden middenweg’ uit voortkomen: een aantal buurtbewoners bleek niet opgezet met het project. Wij vinden het natuurlijk een jammer besluit: er zijn veel inspanningen en uren aan die schoolstraat vooraf gegaan. Vooral onze ouderraad heeft zijn schouders onder het initiatief gezet en bemanning ingeschakeld.”

Participatietraject

Tijdens de proefperiode werd de straat vlak voor en na de schooluren ter hoogte van de Kindercampus De Boomgaard gedurende een half uur afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Zo konden kinderen de laatste meters tot de schoolpoort op een veilige manier te voet of met de fiets afleggen. Volgens Marc Schepers bleek uit de bevraging aan buurtbewoners en ouders dat er nog verschillende uitdagingen zijn in Runkst op het vlak van mobiliteit: gaande van sluipverkeer, parkeerdruk, fietsveiligheid tot een veilige schoolomgeving. “Deze factoren vragen om een meer afgestemde aanpak vragen,” zegt de schepen van mobiliteit. “Een conclusie die we ernstig nemen en die ons ertoe brengt om de schoolstraat tijdelijk op pauze te zetten. We nemen daarmee even de noodzakelijke tijd om de resultaten van de evaluatie om te zetten in de gepaste maatregelen. Het doel is uiteraard om de schoolstraat zo snel mogelijk terug in te voeren in een verbeterd verkeerstechnisch en daarmee gedragen kader. We zullen daarom de inrichting van de schoolstraat mee opnemen in de uitwerking van een parkeer- en bereikbaarheidsplan voor de wijk. Via een participatietraject waarbij we ook scholen en handelaars betrekken. We mikken op de herinvoering van de schoolstraat begin 2020.”