Voor het eerst meer coronapatiënten ontslagen dan opgenomen in Jessa Ziekenhuis Emelie Wojcik

08 april 2020

14u56 1 Hasselt In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis zijn vandaag voor het eerst meer coronapatiënten ontslagen dan dat er patiënten werden opgenomen. “Dat is een positieve vaststelling, maar het is nog te vroeg om grote conclusies te trekken”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Van dinsdag op woensdag mochten maar liefst 19 patiënten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal ontslagen patiënten op 147. Ondertussen zijn er 116 personen met Covid-19 opgenomen in het Hasseltse ziekenhuis. Daarvan verblijven er 35 op de afdeling intensieve zorgen. “We zien inderdaad dat de curves van het aantal opgenomen en ontslagen patiënten elkaar kruisen, en dat is positief”, zegt Lieve Ketelslegers, woordvoerster van Jessa. “Toch is het te vroeg om grote conclusies te trekken. Het gedrag van de curve is immers afhankelijk van de mate waarin de mensen de overheidsmaatregelen opvolgen. Jessa heeft de situatie momenteel onder controle, maar alle zorgverstrekkers rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin.”