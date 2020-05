Voor het eerst in lange tijd geen nieuwe coronadoden in Limburgse ziekenhuizen Emelie Wojcik

04 mei 2020

18u36 0 Hasselt Het aantal doden door Covid-19 blijft verder dalen in België, en dat is ook in de Limburg het geval. Op maandag 4 mei toonden de cijfers van de Limburgse ziekenhuizen zelfs geen enkel corona-overlijden. Ook het aantal patiënten dat positief test op het virus bereikte met 27 personen in Limburg het laagste cijfers sinds de uitbraak.

De neerwaartste trend zit er al even in bij de Limburgse ziekenhuizen. Zo zakte het aantal coronapatiënten in het Hasseltse Jessaziekenhuis twee weken geleden al onder de honderd patiënten. Vandaag zijn dat er nog 82, waarvan er nog zestien personen op de afdeling intensieve zorgen verblijven. Bovendien bleef het aantal coronadoden er al vijf dagen stabiel met 88 overlijdens. Verder mochten er al 322 personen het ziekenhuis verlaten. In totaal werden er in de Limburgse ziekenhuizen 1.152 coronapatiënten ontslagen.

