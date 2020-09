Voor alles een eerste keer: man neemt telefoon op in de rechtbank Birger Vandael

29 september 2020

Een vreemd tafereel dinsdagvoormiddag in de correctionele rechtbank van Hasselt. In een onbeduidende zaak kreeg de beklaagde tot driemaal toe telefoon. Nochtans geldt in de rechtbank de regel dat mobiele toestellen dienen te worden uitgeschakeld of ten minste op stil worden gezet. Nadat de ringtone van de man al tweemaal de zaak verstoorde, waarschuwde de rechter dat de man bij een derde keer de telefoon diende op te nemen. Dat gebeurde enkele tellen later ook, want het lukte de man niet om zijn toestel uit te schakelen. “Sorry, het past nu niet want ik sta in de rechtbank", klonk het bij de beklaagde. Er heerste enigszins consternatie in de zaal. “Voor alles een eerste keer”, besloot de rechter.