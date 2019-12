Volgens ACOD Limburg starten renovatiewerken station Hasselt ten vroegste in maart 2020 Dirk Selis

17 december 2019

19u21 4 Hasselt “Ondanks de belofte van ontslagnemend federaal minister van Mobiliteit Bellot begin oktober, dat de renovatiewerken aan het station van Hasselt nog dit jaar zouden aanvangen, ziet het ernaar uit dat voor maart 2020 de werken niet zullen van start gaan”, zegt Stefan T’Jolyn van ACOD Limburg.

“Trouwens, tijdens de raad van bestuur van 20 december moeten de aanbestedingen nog goedgekeurd worden”, zegt Stefan T’Jolyn. “Dit is bijzonder spijtig, want zonder verdere vertragingen en mits de start in maart, zullen de renovatiewerken al minstens duren tot in de tweede helft van 2024. Belangrijk is ook dat er nog oplossingen gezocht moeten worden voor het drukke treinverkeer. Men blijft de Limburgse reizigers die de trein nemen in Hasselt al jaren aan het lijntje houden. Ook bij ons komen veel klachten binnen van het stationspersoneel, ook al doen ze hun uiterste best, toch krijgen zij verwijten naar het hoofd geslingerd van misnoegde reizigers. Er moet dringend een einde komen aan de onaanvaardbare en gevaarlijke toestanden waar reizigers, zeker mensen die minder mobiel zijn, het grote slachtoffer van zijn. De afwerking van de uitgang aan de achterkant van het station is gelinkt aan de vernieuwing van de tunnel. Dat is een nieuwe aanbesteding die ook nog door de raad van bestuur moet goedgekeurd worden. Dat wil zeggen dat pas midden 2020 de verdere afwerking van de fietsgleuf en de leuning kunnen gebeuren. De lift aan de uitgang aan de achterkant van het station zal pas geplaatst worden tegen eind 2020.”