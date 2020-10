Voka viert jubilea met cadeauboxen Emily Nees

12 oktober 2020

18u04 3 Hasselt Vanaf vandaag deelt Voka - Kamer van Koophandel Limburg geschenkdozen uit aan bedrijven die een jubileum te vieren hebben. Het Truiense Ecobeton, Cand’Art uit Bilzen en DSSV - Transpo Daniëls uit Heusden-Zolder zijn als eerste aan de beurt.

Limburgse bedrijven die een jubileum vieren, kunnen zich dit jaar aan een verrassing verwachten. “We hebben namelijk Voka-cadeauboxen samengesteld, die onze medewerkers persoonlijk afleveren bij de bedrijven”, zegt voorzitter Karin Van De Velde. Wat daar zoal inzit? Een certificaat, vlaggetjes en chocotoffs verpakt in een kartonnen taartvorm.

Met deze verjaardagsactie wil de werkgeversorganisatie ook ineens haar leden-ondernemingen een hart onder de riem steken. “De coronacrisis was voor veel ondernemingen een moeilijke periode en het ondernemerschap is op zich al een flinke uitdaging. Of je nu een kristallen, zilveren of gouden jubileum viert: hoedje af voor jullie inzet en engagement”, besluit Van De Velde.