Voka Limburg zoekt innovatieve bedrijven DSS

12 september 2019

10u52 0 Hasselt Voka Limburg is op zoek naar Limburgse onderneming met oog voor innovatie. Bekroon dan uw vernieuwingsdrang met . Bedrijven die het afgelopen jaar een innovatief product of innovatieve dienst lanceerden, kunnen zich voor de Innovatie Award van Voka – KvK Limburg en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen kandidaat stellen tot en met woensdag 2 oktober 2019. De prijs wordt op donderdag 21 november uitgereikt op het evenement ‘ZigZag naar 2029’.

De uitreiking van de award vindt plaats tijdens het evenement ‘ZigZag naar 2029’ van Voka – KvK Limburg. Een avond waarbij we de toekomst vormgeven en ondernemingen inspireren over leiderschap in digitale tijden. Het hoogtepunt van de avond is de uitreiking van de Limburgse Innovatie Award. Vorig jaar werd Fibricheck uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf van Limburg. De digitale start-up ontwikkelde een unieke app die wereldwijd gebruikt wordt door artsen om hartritmestoornissen op te sporen en op te volgen. De andere laureaten waren Isola Belgium en ABN Cleanroom Technologies. Fibricheck trad met haar overwinning in de voetsporen van bedrijven als Arkite, Grafityp, Visys, Melotte en Bioracer

Alle ondernemingen en organisaties, gevestigd in Limburg, kunnen hieraan deelnemen. Innovaties kunnen van strategisch, procesmatige of product-technische aard zijn. Bovendien moeten ze reeds geïmplementeerd zijn. Alle informatie en het inschrijvingsformulier is te vinden op www.voka.be/innovatie-award