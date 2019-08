Voka Limburg ziet in beleidsnota solide startpunt voor regeerakkoord, maar wil niet weten van afschaffing provincie Limburg Dirk Selis

12 augustus 2019

17u31 0 Hasselt Voor Voka – Kamer van Koophandel Limburg is de beleidsnota voor de Vlaamse regeringsvorming een solide startpunt. “Maar we zullen pas een kritisch oordeel vellen op basis van het definitieve regeerakkoord. Maar de provinciale regie blijft noodzaak voor Limburg”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Op institutioneel vlak wil de startnota van Bart De Wever de fusies tussen gemeenten aanmoedigen, maar door de lokale besturen op die manier te versterken, moet het uiteindelijk mogelijk worden om de provincies af te schaffen. Dat ligt in Limburg bijzonder moeilijk. “Het fuseren van kleine gemeenten is wat ons betreft een goede zaak, maar de afschaffing van de provincies juichen we niet toe”, zegt Johann Leten. “Het principieel vasthouden aan de afschaffing zal, zeker voor Limburg, niet tot een duurzame oplossing leiden. De socio-economische context van onze provincie heeft net baat bij een provinciaal bestuur. We hebben geen grootstad die de trekkers- en ontwikkelingsrol op zich neemt voor de Limburgse lokale besturen. Daarom moet onze provincie de regie gedeeltelijk in handen kunnen nemen.”

Voor september Vlaamse Regering

Voka roept de drie onderhandelende partijen wel op om nu snel werk te maken van een Vlaamse regering. “De langste Vlaamse formatie is al een feit; het mag nu echt vooruitgaan. Voor september moet er toch een Vlaamse regering zijn, zodat we samen met alle geledingen in de maatschappij kunnen werken aan een economisch sterk en sociaal welvarend Vlaanderen”, besluit Voka-voorzitter Hans Maertens.