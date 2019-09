Voka Limburg stelt Toekomstindicator voor: Innovatie doet motor Limburgse economie draaien Dirk Selis

10 september 2019

12u52 0 Hasselt Het innovatieve karakter van Limburg is vandaag de grootste troef voor haar economie. Dat berekende Voka Limburg in haar jaarlijkse Toekomstindicator. Hierin bestudeert ze de indicatoren innovatie, talent en internationalisering om een economisch toekomstbeeld te schetsen. “Het verheugt ons om te zien dat de stijgende innovatiesteun in onze provincie haar vruchten afwerpt”, zegt Francis Wanten, voorzitter van Voka – KvK Limburg.

De Toekomstindicator toont een belangrijke rol van innovatie voor de Limburgse economie. De stijgende innovatiesteun is dé drijvende kracht achter de sterke totaalprestatie van de Limburgse innovatie. Er zijn meer middelen vrijgemaakt voor innovatiesteun en die zijn ook meteen aangewend door de Limburgse ondernemers. Bovendien zijn er in Limburg 224.200 mensen actief bezig met wetenschap en techniek. Dat is het tweede beste resultaat ooit voor onze provincie. “We proberen hier zelf een tweesporenbeleid te creëren. Enerzijds zijn er steunmaatregelen van de overheden die we actief promoten en communiceren naar ondernemers. Anderzijds richtten we drie jaar geleden een afdeling op die ondernemers begeleidt met hun innovatieprojecten”, zegt Kris Claes, directeur belangenbehartiging van Voka Limburg.

Meer jobs dan werkzoekenden

Op vlak van talent kijkt de Toekomstindicator naar de arbeidsmarkt en het onderwijs. “De werkloosheid was vorig jaar historisch laag, waardoor er voor het eerst meer jobs dan werkzoekenden zijn. Daarnaast kunnen we in Limburg slechts 72,82% van de uittreders op de arbeidsmarkt opvangen met jonge intreders”, zegt Kris Claes over de arbeidsmarkt. Het aantal Limburgs studenten in het hoger onderwijs zakte in 2018 dan weer verder weg. Wanneer we enkel naar de universitaire studenten kijken, daalt het Limburgs aandeel in Vlaanderen zelfs onder de 12 procent. Wanneer we kijken naar de studenten in de harde BSO- en TSO-richtingen geef Limburg op vijftien jaar tijd meer dan twee procent van haar aandeel ten opzichte van Vlaanderen prijs. Hier ziet Voka drie belangrijke oplossingen. “Voor ons hoger onderwijs zien we een belangrijke rol weggelegd voor de UHasselt. Een sterke universiteit binnen Limburg kan zowel psychologisch als economisch de drempel naar universitaire studies verlagen”, benadrukt Kris Claes. “Limburgse secundaire scholen bieden nog steeds minder dan de helft duale opleidingen aan in vergelijking met andere provincies. Dit moet beter want deze leervorm is de manier bij uitstek om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten we technische profielen blijven triggeren.”

Cijfers in de Toekomstindicator

De Limburgse economie steeg in 2018 met 13,66 indexpunten, terwijl de groei voor Vlaanderen 7,52 punten bedroeg. Limburg eindigt 2018 op die manier met 161,17 punten, Vlaanderen heeft er 147,71. “In 2008 hebben we de twee regio’s gelijkgesteld op 100 indexpunten. De punten in 2018 tonen met andere woorden de evolutie van de afgelopen tien jaar. Dat Limburg sterker geëvolueerd is Vlaanderen is uiteraard positief, maar toch moeten we opletten voor overdreven optimisme. De groei is immers nog niet sterk genoeg om onze historische achterstand op Vlaanderen weg te werken. Ons aandeel binnen Vlaanderen ligt bij heel wat van de indicatoren nog steeds erg laag waardoor we nog steeds een gat toe te fietsen hebben ten opzichte van de andere provincies”, besluit voorzitter Francis Wanten.