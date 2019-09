Voka Limburg lanceert ‘brexit’- team om problemen op te lossen Dirk Selis

10u33 0 Hasselt Na de stemming in het Brits parlement blijft de uitkomst van de brexit nog steeds onzeker. Voka – Kamer van Koophandel Limburg benadrukt dat bedrijven zich met spoed moeten voorbereiden. “We lanceren een expertenpanel van ervaren ondernemers die brexit-vragen beantwoorden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

In haar Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde (SALVO) benadrukt Voka – KvK Limburg het belang van internationalisatie voor de regio. “We blijven ondernemers sensibiliseren en adviseren. Onze boodschap blijft dat ondernemers zich moeten voorbereiden, zelfs op een nog steeds mogelijke harde brexit, want ondertussen is het vijf na twaalf”, roept Johann Leten op.

Expertenpanel

Voka – KvK Limburg wil de Limburgse ondernemingen maximaal ondersteunen en klaarstomen voor een eventuele harde brexit. “In het voorjaar hadden we, naast een aantal sensibiliseringsacties, een brexit LAB waarin ondernemingen een concreet actieplan opstelden”, vertelt Johann Leten. De deelnemende bedrijven waren veelal grote bedrijven. Om ook kmo’s nog beter te ondersteunen, lanceert Voka – KvK Limburg nu ook een expertenpanel. “Zo’n panel kan de vragen van Limburgse kmo’s gericht beantwoorden en hen doorverwijzen indien nodig”, benadrukt Johann Leten. “We zullen ook bedrijfsleiders en managers verenigen in een brexit problem solving team, zodat zij één-op-één ervaringen en tips kunnen uitwisselen.”

Goede begeleiding

“We zien nog steeds ondernemingen die nog geen voorbereidingen hebben getroffen. Na de brexit zullen de striktere regels van verre export, buiten de EU, ook voor Verenigd Koninkrijk gelden”, zegt Leten. “Het is dringend tijd dat ondernemers deze belangrijke oefening maken. Dat kan onder meer door een grondige analyse te maken van mogelijke differentiatie naar andere markten, maar ook door medewerkers een basisopleiding douane te laten volgen. De voorbereidingen zijn voor iedere onderneming anders, dus goede begeleiding is een must.”