Voka Limburg en LIOF slaan handen in mekaar: Samenwerkingsakkoord tussen twee Limburgen versterkt Euregio Dirk Selis

19 september 2019

11u03 0 Hasselt Voka – Kamer van Koophandel Limburg en LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Nederlands Limburg, gaan voortaan nauwer samenwerken. De twee organisaties ondertekenden een samenwerkingsakkoord waarmee ze de unieke positie van de Euregio in Europa willen versterken en de internationale handel willen stimuleren.

Beide partners engageren zich in het akkoord om de bilaterale handel binnen de Euregio te stimuleren. Concreet willen de organisatie elkaars netwerk met elkaar in contact brengen daar waar er kansen zijn voor de ondernemingen. “Internationaal ondernemen gaat het makkelijkst wanneer je dezelfde taal spreekt”, vat Johann Leten samen. Op 7 en 8 oktober brengen we een gezamenlijk bezoek aan de internationale voedingsbeurs Anuga in Keulen. In het voorjaar van 2020 staat er ook een bezoek gepland aan de Brightlands Campus Greenport in Venlo. In een verder stadium kijken we ook naar bezoeken aan Chemelot Campus in Geleen, Smart Services in Heerlen en Health Campus in Maastricht.” Daarnaast willen de twee partijen de samenwerking binnen de Euregio versterken. “Momenteel werken we aan een concreet programma van handelsmissies, evenementen of opleidingen”, zegt Johann Leten.