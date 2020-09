Voka - KvK vraagt verlenging van erkenning als ontwrichte zone: fiscale maatregel creëert ruim 5.000 jobs ENL

18 september 2020

13u08 0 Hasselt In 2015, na de sluiting van Ford Genk, kon Limburg rekenen op een erkenning als ontwrichte zone. Gevolg: sindsdien werden er al 5.258 nieuwe jobs gecreëerd. Voka - Kamer van Koophandel Limburg vraagt daarom om een verlenging van de termijn. “Corona kostte reeds 3.350 Limburgers hun werk. Met de verlenging hebben we een grotere kans om de impact op korte termijn te neutraliseren”, klinkt het.

Nog voor het SALK-uitvoeringsplan vroeg Voka - KvK Limburg aan accountant KPMG om een tool te ontwikkelen om een snelle reconversie mogelijk te maken na de sluiting van Ford Genk. Het resultaat was een erkenning van Limburg als ontwrichte zone, waardoor bedrijven een vrijstelling van 25% van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kregen als ze innoveerden en tegelijk jobs creëerden.

Midden 2021 loopt de termijn van zes jaar af, waardoor Limburgse ondernemers niet langer beroep zouden kunnen doen op die steun. “Maar in feite heeft Limburg de eerste drie jaar als proeftuin gefungeerd”, vindt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. “In 2018 werden namelijk enkele wijzigingen aangebracht, waardoor het pas toen écht interessant werd. We zien dat na de aanpassingen er 25% vaker beroep werd gedaan op de steunmaatregel. Daarom maakten we van de verlenging reeds een topprioriteit in ons verkiezingsmemorandum in 2019.”

Coronacrisis als extra argument

In het Vlaams regeerakkoord werd alvast een opening gemaakt voor de installatie van nieuwe ontwrichte zones voor regio’s die zwaar getroffen zijn door de Brexit. “De crisis die we vandaag kennen, is een extra argument om dit nu ook in het federaal akkoord te betonneren”, aldus Leten. “Sinds de sluiting van Ford Genk zijn er vandaag 5.619 minder werklozen in Limburg. Het is niet toevallig dat het aantal gecreëerde jobs door deze steunmaatregel ongeveer even hoog ligt. Met de 3.350 jobs die corona ons nu reeds heeft gekost, is het geen overbodige luxe om dit goedwerkend instrument langer in de markt te zetten.”

“Die bereidheid is er ook onder ondernemers. Laat ons deze initiatieven dan ook faciliteren op alle mogelijke manieren. Anders dreigt onze concurrentiepositie te verzwakken en lopen we weer jaren achter de feiten aan”, besluit hij.