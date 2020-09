Voka - KvK Limburg versterkt digitaal aanbod ENL

17 september 2020

17u54 3 Hasselt Het begeleidingsprogramma ‘Bryo ScaleUp’ krijgt een digitaal luik. Dat maakt Voka - Kamer van Koophandel Limburg vandaag bekend. Zo komen er naast de fysieke sessies onder meer virtuele netwerkmomenten en sessies met ondernemers in het buitenland.

Het Bryo ScaleUp-project doelt erop ondernemers met een marktklaar product en een schaalbaar businessmodel te ondersteunen. Elk jaar begeleidt Voka - KvK Limburg zo’n 20 scale-ups door middel van sessies in groepen van tien mensen. Voortaan zal de werkgeversorganisatie het blended learning-principe toepassen op het programma. Zo komt er bovenop de vertrouwde fysieke sessies een digitaal aanbod. Op die manier hoopt men het beste te halen uit de mix van online en offline.

Combinatie online en offline

“Tijdens de lockdown werden de sessies in een mum van tijd omgebouwd tot online bijeenkomsten. Dat leek eerst tijdbesparend en efficiënt, maar algauw begon iedereen het sociaal contact en de interactie te missen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. “De kracht van fysiek samenkomen – op een veilige manier uiteraard – kan duidelijk niet overtroffen worden door online meetings met virtuele handjes. Het is in de combinatie van beide dat de kracht schuilt.”

Er zal onder meer gewerkt worden met snackable video’s die deelnemers voorafgaand aan een sessie kunnen bekijken, waardoor er tijdens de meeting meer tijd is om in te zoomen op eigen cases. Daarnaast mogen ondernemers ook online nationale netwerkmomenten verwachten, waarbij er kan worden ingebeld met ondernemers in het buitenland. “Zo krijgen deelnemers inzichten van topondernemers van over de hele wereld, die niet altijd gemakkelijk naar België te halen zijn”, aldus Leten. “Bovendien kunnen deelnemers de online sessies ook nadien nog bekijken. Zo hoeven ze niets van het programma te missen als ze niet aanwezig kunnen zijn.”

Nieuw is ook dat elke geïnteresseerde ondernemer zich online kandidaat kan stellen om aan de ‘Bryo ScaleUp’ deel te nemen. Na aanmelding wordt bekeken of het programma bij de kandidaat aansluit om zo een goede match te garanderen. Meer informatie vind je op de website van Voka.