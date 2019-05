VOKA-baas Francis Wanten blijft in de cel in kader van onderzoek naar dieselfraude MMM

28 mei 2019

17u09 0 Hasselt De voorzitter van Voka Limburg Francis Wanten blijft in de cel in het kader van een onderzoek naar dieselfraude. Dat besliste de raadkamer die hem naar de gevangenis stuurde. Vijf andere verdachten van een criminele bende blijven ook aangehouden.

Er vonden vorige week maar liefst 23 huiszoekingen plaats in Limburg, Antwerpen, Henegouwen en Nederland. Drie verdachten werden naar de gevangenis overgebracht, terwijl drie anderen uitzicht hadden op een enkelband.

Eén van die gearresteerden is VOKA-baas Francis Wanten. Bij zijn aanhouding vorige week kreeg hij nog een enkelband, maar de raadkamer liet hem vandaag overplaatsen naar de gevangenis.

Wanten is officieel verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij zou grote hoeveelheden mazout hebben verkocht aan de bende. Of hij doelbewust weet had van hun praktijken, moet nu blijken. Als baas van brandstoffenleverancier Comfort Energy heeft hij twintig procent van de Belgische particuliere markt in handen en staat hij op de lijst van rijkste Belgen. Over zijn exacte link in het dossier bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid.

Hoger beroep

Wanten gaat nu in hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer. “Comfort Energy en Francis Wanten nemen afstand van de betrokkenheid bij deze zaak. Toen duidelijk werd dat een bepaalde klant betrokken was bij dieselfraude, zijn alle leveringen meteen stopgezet", klinkt het in een officiële reactie.

“We distantiëren ons van elke betrokkenheid bij dit dossier. Als marktleider binnen de sector dragen wij integriteit hoog in het vaandel, hanteren wij de hoogste zakelijke standaarden en hebben binnen de sector de meest strikte procedures. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in de verdere goede afloop van het onderzoek.”

“Het gaat om één klant op een totaal van 675.000 klanten, om 0,06% van alle facturen uit die periode. Het is ondenkbaar en volkomen ongeloofwaardig dat een succesvolle ondernemer de toekomst van zijn onderneming, zijn werknemers en zijn reputatie zomaar op het spel zou zetten.”

Turkije

De leden van de criminele organisatie waren niet aan hun proefstuk toe. In 2014 en 2017 werd dezelfde organisatie al vervolgd en correctioneel veroordeeld. Een van de kopstukken, S. M., leeft al een tijdlang ondergedoken, vermoedelijk in Turkije.

De grootschalige accijnsfraude draait om het ontkleuren van mazout. De financiële winst voor de organisatie bestaat uit het prijsverschil tussen rode mazout en diesel aan de pomp. Bij de actie zijn twee actieve ontkleuringsinstallaties aangetroffen, eentje in Gosselies en een in Balen.