Voetganger (22) sterft twee dagen na aanrijding in ziekenhuis aan verwondingen HAA

13 november 2019

14u24

Bron: Belga 0 Hasselt De 22-jarige man uit Hasselt die maandagavond op de Hasseltse Dreef in Stevoort werd aangereden, is vanochtend in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen.

De voetganger werd maandag rond 18 uur aan het voetpad gegrepen door een personenwagen. De twintiger belandde op de motorkap en de voorruit van het voertuig. De hulpdiensten brachten de 22-jarige man in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar zijn toestand verslechterde. Vanochtend is hij in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.