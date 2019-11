Voetganger (22) nog steeds kritiek na zwaar ongeval MMM

12 november 2019

19u21 0 Hasselt De twintiger die bij aanrijding in Stevoort levensgevaarlijk gewond geraakt, ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De jongeman werd rond 18 uur opgeschept door een wagen aan de Hasseltse Dreef. Hij werd aan het kruispunt met de Hofbeemdenstraat gegrepen door een auto. Het slachtoffer werd op de motorkap geschept en kwam op de voorruit terecht, die zwaar verbrijzeld werd.

De hulpdiensten brachten de voetganger in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. Daar beslissen de dokters woensdag over zijn verdere lot.