Voedselbedeling Sint-Vincentius verhuist van Banneuxwijk naar Kiewit Emelie Wojcik

12 november 2019

16u13 0 Hasselt Na een recente overname van de voedselbedeling in Kiewit, verhuist Sint-Vincentius Banneux nu ook naar de Stadsheide 1 in Kiewit. Op woensdag 13 november laten ze de voedselbedeling van de Banneuxwijk en Kiewit voor de eerste keer van op de nieuwe locatie doorgaan.

Sint-Vincentius organiseert op diverse locaties in Hasselt voedselbedelingen. Een van die locaties was de Hasseltse Banneuxwijk, waar tot voor kort in de Kiewitstraat voedselpakketten werden uitgedeeld . “Daar werd de organisatie geconfronteerd met technische problemen en plaatsgebrek”, aldus Lies Jans, schepen van Zorg (N-VA). “We zijn blij dat we een geschikte locatie in eigendom van de stad aan Sint-Vincentius kunnen verhuren aan een sociaal tarief. De lokalen voor de bedeling zijn ruimer en er is veel meer opslagruimte.”

Vernieuwingen

De verhuis inspireerde Sint-Vincentius om een paar vernieuwingen door te voeren. “We stellen zelf niet langer gevulde bakken met voedsel samen”, zegt An Goetschalckx van Sint-Vincentius . “De voeding staat voortaan in de rekken. Zo kunnen mensen, mits enige beperking, zelf aangeven wat ze graag willen meenemen.” Ook opvallend: Sint-Vincentius levert voortaan voedselpakketten aan huis indien mensen ze niet zelf kunnen ophalen.

Verder zal de dienst Wijkopbouw in de toekomst inloopmomenten voorzien. Bezoekers kunnen dan terecht bij een wijkwerker voor een deugddoende babbel. “Op die manier hopen we bezoekers van de voedselbedeling in contact te brengen met andere vormen van hulpverlening”, aldus Jans.

Feestelijke opening

De eerste bedeling gebeurt op 13 november in combinatie met een glaasje appelsap en chips. Vanaf dan vindt de voedselbedeling elke tweede woensdag (15 tot 17:30 uur) en donderdag (10 tot 12u30 uur) van de maand plaats. Bezoekers moeten een attest van het OCMW meebrengen.